Đèn đom đóm xây mới hai trường học

Đó là Trường Tiểu học-THCS Trà Xinh (huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) và Trường Tiểu học Lộc An C (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Trường Tiểu học-THCS Trà Xinh trước khi được xây dựng.

Đây là hai ngôi trường đã nhận được 1.492 lượt bình chọn, gần 800 triệu đồng do cộng đồng ủng hộ qua tin nhắn và đóng góp trực tiếp. Với sự lan tỏa chia sẻ là hạnh phúc, tổ chức từ thiện Live and Give (Bỉ) đã tài trợ với kinh phí hơn 1 tỉ đồng để xây mới năm phòng học sạch đẹp, khang trang cho Trường Lộc An C. Cô Võ Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường Lộc An C, bồi hồi cho biết: “Rồi cái ngày mong đợi cũng đến. Những tấm vách ngăn phòng học đồng thời cũng là tấm bảng rồi sẽ trở thành ký ức đối với thầy và trò Trường Lộc An C”.

MINH TÚ