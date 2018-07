Gần 1.700 ứng viên dự tuyển viên chức Sở GD&ĐT TP.HCM

Ngày 12-7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố số lượng ứng viên dự tuyển vào các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2018-2019.



Một giờ học tại Trường THCS Âu Lạc, quận Tân Bình.

Theo danh sách của Sở, môn toán có số lượng ứng viên đông nhất với 329 người, tiếp đến là môn vật lý với 268 người, môn văn với 198 người, môn hóa với 179 người, môn sinh học 156 người, môn thể dục 92 người.



Trong khi đó, có những vị trí rất ít ứng viên đăng ký dự tuyển. Cụ thể, môn công nghệ một người, âm nhạc ba người..

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống bài giảng. Dự kiến Sở sẽ tiến hành phỏng vấn trong hai ngày 20 và 21-7. Ngày công bố kết quả là 3-8 và trao quyết định cho nhân sự mới là ngày 8-8.

Riêng các vị trí giáo viên mầm non, tiểu học và THCS, thành phố phân cấp việc tuyển dụng do các quận, huyện chịu trách nhiệm. Dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển dụng của 24 quận, huyện như sau: Bậc mầm non là 1.522 giáo viên, tiểu học là 1.752 giáo viên, THCS là 1.425 giáo viên. Số giáo viên mới sẽ thay thế các giáo viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc và làm ở các trường mới thành lập trong năm học mới.