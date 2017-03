Gần 2.400 bảo mẫu làm việc thay thế giáo viên mầm non

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2012 sẽ xây dựng mới 460 phòng học, đồng thời cải tạo trường lớp, cung cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phổ cập.Được biết, TP.HCM cần thêm 798 giáo viên mầm non để giảng dạy tại các lớp mẫu giáo 5 tuổi.



Hiện tại toàn TP có 2.398 bảo mẫu đang làm việc thay thế giáo viên ở khu vực mầm non tư thục. Trong đó có 798 bảo mẫu làm việc thay thế giáo viên ở lớp mầm non 5 tuổi.





Theo H.HG. (TTO)