Giáo dục thường xuyên: S.O.S!

Quản lý không đồng bộ! Theo Bộ GD-ĐT, TTGDTX phải do Sở GD-ĐT quản lý, nhưng thực tế hiện nay việc quản lý không đồng bộ. Có TT thì do Sở GD-ĐT quản lý, nhiều TT trực thuộc phòng giáo dục quận huyện. Vì vậy mới có tình trạng các TT chịu sự quản lý chuyên môn của Sở GD-ĐT nhưng hầu hết lại chịu quản lý nhà nước của quận huyện thông qua phòng giáo dục, "mà phòng giáo dục đã gánh sức ép quá nặng của ngành học phổ thông, mầm non, lại thêm khuyết tật... nên tất yếu họ phải lo ngành học phổ thông trước" - nhiều giám đốc cám cảnh cho biết. Do việc quản lý không đồng bộ nên 24 quận huyện gần như có 24 chế độ tài chính khác nhau. Cách vận dụng mỗi nơi cũng mỗi khác tùy vào trưởng phòng.