Hơn 180 thí sinh ở Nghệ An bỏ thi môn toán

Theo báo cáo, tại cụm thi Vinh (TP Vinh, Nghệ An) chỉ có 20.887 thí sinh trong tổng số 21.024 thí sinh đăng ký dự thi đến dự thi môn toán. Như vậy có tới 137 thí sinh (0,65%) vắng mặt, bỏ thi không rõ lý do.



Ở cụm thi địa phương các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 12.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng có 48 thí sinh vắng thi môn toán.



Thí sinh dự thi môn toán tại điểm thi Trường ĐH Vinh (TP Vinh, Nghệ An)

Tại cụm thi Vinh, nhiều thí sinh khối A cho biết đề thi môn toán vừa sức và phân loại được thí sinh. Nhưng thí sinh khối C lại nhận định đề thi môn toán quá khó, nhiều thí sinh không hoàn thành hết bài thi.



Trưa nay, Trường ĐH Vinh, Đoàn Thanh niên Cục Thuế Nghệ An, Đoàn Thanh niên Sở Tài chính Nghệ An, Công an TP Vinh, Cục Hải quan Nghệ An, nhóm cháo nhân ái... đã chung tay nấu cơm, nước rồi phát hàng ngàn suất cơm, hàng chục ngàn chai nước uống cho thí sinh và phụ huynh. Trong đó, tại căn tin của Trường ĐH Vinh đã nấu và đưa phân phát hơn 2.300 suất cơm miễn phí.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016, tỉnh Nghệ An có hai cụm thi, với số lượng thí sinh đông, gần 34.000 thí sinh. Trong đó, cụm thi Vinh do Trường ĐH Vinh chủ trì có gần 22.000 thí sinh. Toàn tỉnh Nghệ An có 61 điểm thi với 1.229 phòng thi cho gần 34.000 thí sinh, huy động gần 3.400 cán bộ, sinh viên làm công tác coi thi và hơn 1.000 người tham gia công tác bảo vệ, phục vụ tại các kỳ thi.