Họp phụ huynh đầu năm cần trao đổi về học sinh nhiều hơn

Nội dung cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học ngoài những nội dung về chương trình dạy và học của nhà trường, chế độ chính sách liên quan đến học sinh, lãnh đạo trường cần phải trao đổi với cha mẹ học sinh những nội dung như tăng cường quản lý giờ giấc, chú trọng đến thay đổi tâm sinh lý của học sinh để có giải pháp giáo dục cho phù hợp.

Cạnh đó, cha mẹ cần thường xuyên liên lạc với nhà trường để nắm được tình hình học tập, hoạt động của học sinh. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động Đoàn-Đội, các hoạt động ngoại khóa, tăng cường kỹ năng sống nhằm giáo dục toàn diện học sinh...

Ngoài ra, nhà trường và cha mẹ học sinh cần phối hợp triển khai công tác an ninh trật tự an toàn trường học, thực hiện nghiêm Luật An toàn giao thông đường bộ. Cụ thể như không đậu xe dưới lòng lề đường trước cổng trường, không giao phương tiện xe máy cho con em tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi quy định, đội nón bảo hiểm cho học sinh từ sáu tuổi trở lên khi tham gia giao thông…