Tại kỳ họp này, UBND tỉnh có tờ trình xin ý kiến HĐND tỉnh về việc chuyển 99 trường mầm non ngoài công lập vào công lập. Theo đó, 100% giáo viên mầm non ở tỉnh này sẽ được vào biên chế, với khoảng 2.750 biên chế mới (ngân sách phải chi thêm hơn 54,5 tỉ đồng/năm), nâng tổng số biên chế giáo viên mầm non của tỉnh này lên gần 4.400 người.

VIẾT LONG