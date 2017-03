In nhầm nội dung sách thực hành lớp 5

Cụ thể, ở trang 33 - 48 của cuốn sách thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 5 tập 1 (Tái bản lần thứ 3) đã không khớp với nội dung của sách giáo khoa Tiếng Việt - Toán lớp 5 đi kèm. Phần bị in sai này đã được “lấy” toàn bộ y nguyên từ Vở Bài tập Khoa học lớp 5, cũng từ trang 33 - 48.



Số sách này đã được phát hiện bị sai ở tỉnh Bình Định, sau khi phụ huynh thấy sách in sai bèn ra hiệu sách đổi lại, và phản ánh lên trường được biết.



Theo bà Lành, lỗi sai trên là lỗi kỹ thuật chứ không sai ở nội dung. “Do khi đóng tập, nhân viên bắt sách ở khâu cuối bị thiếu 1 tay sách nên đi tìm và lấy lộn phần sách khác. Người làm là nhân viên học việc nên không có kinh nghiệm đã dẫn đến lỗi sai trên. Ngoài ra, cũng sai trong khâu kiểm tra lại vì đã không chặt chẽ” - bà Lành nói.



Ước tính trong 20.000 bản in ra vào tháng 4/2013, số lượng sách sai khoảng 300 cuốn. Được biết, Công ty Cổ phần In và dịch vụ Thừa Thiên - Huế đã họp và làm kiểm điểm, phê bình sai sót, đồng thời kỷ luật từ trên xuống dưới. Nặng nhất là bị hạ 1 bậc lương và mức khen thưởng 1 năm. Trưởng phòng sản xuất, trưởng phân xưởng in và trưởng bộ phận kiểm tra sách cũng bị kiểm điểm.



Riêng đối với khách hàng, công ty xin lỗi và thâu hồi sách hỏng - đổi sách mới có kèm tặng thêm 5 cuốn vở cho các em học sinh. Cũng sau khi phát hiện ra lỗi sai, công ty đã tạm ngưng phát hành sách và rà soát kỹ lại số sách ở kho trước khi đưa ra lại thị trường. Những sách bị in sai được thu hồi về và in bổ sung phần bị nhầm lẫn.





Theo Đại Dương (DT)