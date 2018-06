Khả năng lấy điểm 9, điểm 10 môn toán đến đâu?

ThS toán Ngô Thiện, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Trần Nhân Tông, TP.HCM, chia sẻ đề thi môn toán năm 2017, phần nhận biết và thông hiểu chiếm 30 câu nhưng năm nay chỉ chiếm 25 câu. Phần vận dụng thấp năm ngoái 12 câu, năm nay chỉ có 11 câu.

Như vậy tỉ lệ thí sinh đạt điểm 4-5 của môn toán giữa hai năm tương đương nhau. Tuy nhiên, qua điểm 6 đã có sự thay đổi.



Thí sinh khóc nức nở vì đề toán quá khó. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo thầy Thiện, năm nay điểm 6 sẽ ít hơn năm ngoái. Điểm 7 và 8 cũng sẽ thấp hơn năm trước. Bởi vì năm học 2017 học sinh chỉ cần làm phần nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp đã được tới 8,4 điểm. Cùng mức độ khó như vậy, năm nay các em chỉ đạt được 7,2 điểm.



Thầy Thiện lưu ý đặc biệt sẽ giảm rất nhiều ở điểm 9 và 10. Lý do, năm ngoái nội dung mức độ khó, vận dụng cao và rất cao chỉ có tám câu. Thế nhưng năm nay lại tăng lên đến 14 câu. Cho nên đề năm nay khó hơn nhiều. Và đề năm nay hay hơn năm ngoái ở chỗ sẽ phân hóa học sinh đều hơn. Mức độ học sinh từ khá trở lên phân hóa sẽ tốt hơn năm ngoái. Lý do, đề năm ngoái độ khó của đề thi để đạt điểm 7, 8, 9 không có sự khác biệt mấy. Còn năm nay các câu khó, rất khó nhiều, rải đều. Đề năm nay phân hóa tốt hơn và chắc chắn điểm trung bình năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái. Về phần toán vận dụng thực tế chiếm khoảng bốn câu, trong đó phần kiến thức toán lớp 11 chiếm khoảng bảy câu, ít hơn so với đề tham khảo.



Hầu hết thí sinh đều cho rằng đề toán khó hơn so với năm ngoái. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thầy Thiện chia sẻ thêm so với đề tham khảo của Bộ GD&ĐT vừa rồi thì đề thi chiều nay khó hơn. Và học sinh có học lực trung bình chỉ có thể làm được khoảng 4-5 điểm, khó đạt được điểm 6.



“Nhìn chung đề năm nay hay và khó hơn hẳn đề năm 2017. Phổ điểm 9-10 sẽ thấp hơn nhiều so với năm ngoái, thậm chí phổ điểm 8, 9, 10 cũng thấp hơn. Cho nên điểm chuẩn của các trường tốp trên dự kiến sẽ giảm” - thầy Thiện nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, thầy Ngô Phạm Hưng Thịnh, Tổ trưởng tổ toán Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, chia sẻ với đề thi này khó kiếm điểm 9, 10. “Đề khó, không đơn giản, mức độ phân hóa cao hơn so với năm ngoái. Đề được sắp xếp từ dễ đến khó. Và có 24 mã đề giống năm ngoái. Từ câu 1 đến câu 20 được xếp ở phần nhận biết. Từ câu 21 đến câu 30 là thuộc dạng thông hiểu. Từ câu 31 đến câu 40 được xếp vào phần vận dụng và từ câu 41 đến câu 50 được xếp vào phần vận dụng cao. Đề thi chủ yếu vận dụng bài tập. Dự kiến phổ điểm sẽ tập trung nhiều ở điểm 6, 7, 8. Điểm 9, 10 sẽ ít. Những em có học lực trung bình chủ yếu đạt điểm 3, 4, 5” - thầy Thịnh nói.