Khối trường công an, quân đội giảm mạnh chỉ tiêu

(PL)- Hai ngành giảm sâu nhất là công an và an ninh, giảm gần nửa chỉ tiêu so với năm 2015.

Cùng đó, số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành này cũng giảm mạnh. Mặt khác, do tính cạnh tranh khốc liệt của các ngành này nên chỉ có những thí sinh giỏi, xuất sắc mới đủ sức tham gia dự tuyển. Dù có điểm thi tổ hợp D1 (toán, văn, tiếng Anh) khá cao (22 điểm), tuy nhiên thí sinh Trần Phan Đăng Khoa đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương) vẫn thấp thỏm khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học (ĐH) An ninh Nhân dân. Thí sinh này chia sẻ mình thuộc diện tuyển thẳng vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tuy nhiên trường thông báo nộp giấy chứng nhận kết quả thi sớm, trong khi em lại rất thích ngành an ninh nên bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Thí sinh Lê Th.V (Khánh Hòa) cho biết em đạt 28 điểm cho ba môn tổ hợp khối A00 và có nguyện vọng học Học viện Kỹ thuật quân sự. Tuy nhiên, V. rất băn khoăn khi nghe thông tin năm nay điểm chuẩn các trường quân sự tiếp tục giữ vị trí rất cao, đặc biệt là thí sinh nữ. Đại tá Vũ Xuân Tiến (Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Cục Nhà trường, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng) giải thích do tính chất đặc thù, nhiều ngành đào tạo phải huấn luyện rất vất vả và chịu nhiều áp lực. Vì thế, khối trường quân đội ít có chỉ tiêu cho nữ. Hiện nay chỉ có ba trường tuyển thí sinh nữ vào những ngành phù hợp là Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự. Phụ huynh của thí sinh Võ Tiến Thông (Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Đồng Hới, Quảng Bình) cho hay con của chị đạt 23,35 điểm (tổ hợp toán, lý, hóa) đăng ký vào Học viện Hậu cần, so với điểm chuẩn năm ngoái vào học viện là 25 điểm nên con chị khá lo lắng. Phụ huynh này thông tin ngoài trường quân sự, con chị còn đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng phòng khi không đủ điểm vào học viện. Chị băn khoăn: “Trong trường hợp con tôi không đủ điểm vào được học viện và để cho an toàn nên đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi vào Trường ĐH Bách khoa. Tuy nhiên, trường hợp học viện không đủ chỉ tiêu và gọi con tôi nhập học thì cháu có được vào học viện hay không?”. Theo các chuyên gia tuyển sinh, trường hợp này thí sinh có quyền lựa chọn theo học một trong hai trường. Thí sinh bắt buộc nộp phiếu điểm chính thức vào trường mình chọn và sẽ không được trả lại. Chính vì vậy thí sinh cần có sự cân nhắc. Khi đã nộp phiếu điểm trường bên ngoài, thí sinh không còn phiếu điểm chính để nộp, đồng nghĩa việc mất cơ hội học trường mình mong muốn. 20 là ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 (tổng điểm ba môn toán, lý, hóa và điểm ưu tiên (nếu có) vào Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (ĐH Trần Đại Nghĩa) vào hệ quân sự và dân sự năm 2016. Năm nay tổng chỉ tiêu xét tuyển sĩ quan cấp phân đội là 145. Theo đó, trường này xét tuyển sĩ quan cấp phân đội trình độ ĐH. Trong đó xác định điểm chuẩn riêng cho thí sinh hai khu vực. Cụ thể khu vực phía Bắc (có hộ khẩu thường trú tính từ Quảng Bình trở ra), khu vực phía Nam (thí sinh có hộ khẩu thường trú tính từ Quảng Trị trở vào), trong mỗi khu vực chỉ có một điểm chuẩn chung cho cả đối tượng thí sinh là nam quân nhân và nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả nam quân nhân đã xuất ngũ). Dự kiến sáng 17-8, Bộ Quốc phòng họp thông qua phương án điểm trúng tuyển, chiều cùng ngày nhà trường sẽ công bố điểm trúng tuyển cả hai hệ quân sự và dân sự. Năm 2016 chỉ tiêu tuyển sinh các trường thuộc khối ngành công an là 5.000, so với năm 2015 (9.500 chỉ tiêu) giảm gần một nửa chỉ tiêu. Trong đó có 3.200 chỉ tiêu ĐH, giảm 1.300 chỉ tiêu; 600 chỉ tiêu cao đẳng, giảm 1.100 chỉ tiêu; 1.000 chỉ tiêu trung cấp, giảm 1.900 chỉ tiêu. PHONG ĐIỀN