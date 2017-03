Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015: Những điều quan trọng thí sinh cần biết

Sau khi hết hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được đổi môn thi đã đăng ký dự thi và môn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.



Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 sẽ diễn ra từ 1-4/7 Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 sẽ diễn ra từ 1-4/7

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ được tổ chức thi 8 môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ sẽ diễn ra từ 1 đến 4/7. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại.

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức Tự luận. Các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần Đọc hiểu và làm văn.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có điểm mới không chỉ là xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng thực hiện công tác xét tuyển.

Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc và giảm tốn kém đi lại, ăn ở cho thí sinh và người nhà, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết: Ngoài 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì, dành cho những thí sinh có nguyện vọng xét kết quả vào các trường đại học, cao đẳng, Bộ GD-ĐT còn tổ chức thêm các cụm thi tỉnh, do Sở GD-ĐT chủ trì, dành cho những thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT. Dự kiến sẽ có 65 cụm thi tỉnh.

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, các thí sinh sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả để thí sinh đăng ký vào các ngành của các trường ĐH, CĐ phù hợp với số điểm hoặc nguyện vọng của cá nhân. Trong đợt xét tuyển đầu tiên, thí sinh sử dụng giấy báo kết quả thứ nhất để đăng ký vào ngành, nhóm ngành của 1 trường ĐH, CĐ. Với mỗi giấy chứng nhận kết quả thi như vậy, các em có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào 1 trường. Trong thời gian xét tuyển của đợt thứ nhất, thí sinh có thể thay đổi hồ sơ đăng ký dự thi. Đây là một điểm mới căn bản mà trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ những năm trước chưa làm.

Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi:

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài 30/6 sáng từ 8h Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) 1/7 sáng Toán 180 phút 7 giờ 55 8h chiều Ngoại ngữ 90 phút 13 giờ 45 14h 2/7 sáng Ngữ văn 180 phút 7 giờ 55 8h chiều Vật lí 90 phút 13 giờ 45 14h 3/7 sáng Địa lí 180 phút 7 giờ 55 8h chiều Hóa học 90 phút 13 giờ 45 14h 4/7 sáng Lịch sử 180 phút 7 giờ 55 8h chiều Sinh học 90 phút 13 giờ 45 14h

65 cụm thi tỉnh:

Mã sở Mãcụm sở Tên cụm (Tên Hội đồng thi) 01 001 Sở GD&ĐT Hà Nội 02 002 Sở GD&ĐT TP HCM 03 003 Sở GD&ĐT Hải Phòng 04 004 Sở GD&ĐT Đà Nẵng 05 005 Sở GD&ĐT Hà Giang 06 006 Sở GD&ĐT Cao Bằng 07 007 Sở GD&ĐT Lai Châu 08 008 Sở GD&ĐT Lào Cai 09 009 Sở GD&ĐT Tuyên Quang 10 010 Sở GD&ĐT Lạng Sơn 11 011 Sở GD&ĐT Bắc Cạn 12 012 Sở GD&ĐT Thái Nguyên 13 013 Sở GD&ĐT Yên Bái 14 014 Sở GD&ĐT Sơn La 15 015 Sở GD&ĐT Phú Thọ 16 016 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 17 017 Sở GD&ĐT Quảng Ninh 18 018 Sở GD&ĐT Bắc Giang 19 019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh 21 021 Sở GD&ĐT Hải Dương 22 022 Sở GD&ĐT Hưng Yên 23 023 Sở GD&ĐT Hoà Bình 24 024 Sở GD&ĐT Hà Nam 25 025 Sở GD&ĐT Nam Định 26 026 Sở GD&ĐT Thái Bình 27 027 Sở GD&ĐT Ninh Bình 28 028 Sở GD&ĐT Thanh Hoá 29 029 Sở GD&ĐT Nghệ An 30 030 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh 31 031 Sở GD&ĐT Quảng Bình 32 032 Sở GD&ĐT Quảng Trị 33 033 Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế 34 034 Sở GD&ĐT Quảng Nam 35 035 Sở GD&ĐT Quảng Ngãi 36 036 Sở GD&ĐT Kon Tum 37 037 Sở GD&ĐT Bình Định 38 038 Sở GD&ĐT Gia Lai 39 039 Sở GD&ĐT Phú Yên 40 040 Sở GD&ĐT Đăk Lăk 41 041 Sở GD&ĐT Khánh Hoà 42 042 Sở GD&ĐT Lâm Đồng 43 043 Sở GD&ĐT Bình Phước 44 044 Sở GD&ĐT Bình Dương 45 045 Sở GD&ĐT Ninh Thuận 46 046 Sở GD&ĐT Tây Ninh 47 047 Sở GD&ĐT Bình Thuận 48 048 Sở GD&ĐT Đồng Nai 49 049 Sở GD&ĐT Long An 50 050 Sở GD&ĐT Đồng Tháp 51 051 Sở GD&ĐT An Giang 52 052 Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 53 053 Sở GD&ĐT Tiền Giang 54 054 Sở GD&ĐT Kiên Giang 55 055 Sở GD&ĐT Cần Thơ 56 056 Sở GD&ĐT Bến Tre 57 057 Sở GD&ĐT Vĩnh Long 58 058 Sở GD&ĐT Trà Vinh 59 059 Sở GD&ĐT Sóc Trăng 60 060 Sở GD&ĐT Bạc Liêu 61 061 Sở GD&ĐT Cà Mau 62 062 Sở GD&ĐT Điện Biên 63 063 Sở GD&ĐT Đăk Nông 64 064 Sở GD&ĐT Hậu Giang 65 065 Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

38 cụm thi Quốc gia gồm: