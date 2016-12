Mẹ không cho con đi học, luật xử sao?

Từng có trường hợp tương tự Tháng 1-2016, chị HTTP (sinh năm 1983, quận 3, TP.HCM) viết đơn gửi công an và báo Pháp Luật TP.HCM tố cáo mẹ ruột bắt cóc con trai chín tuổi của chị. Chị ly hôn chồng, nuôi hai con nhỏ. Nhiều người cho rằng hành vi của chị khá bất thường. Bà HAMT là bà ngoại cháu bé cho biết thực ra cháu bé bỏ trốn khỏi nhà, tìm đến nhà bà ngoại xin ở với ông bà ngoại. Sau ly hôn, chị HTTP trở nên nóng nảy, không kiểm soát hành vi, mỗi khi bực tức lại đánh con. Sau đó, chị bắt cháu bé nghỉ học ở nhà vì cho rằng: “Ở nhà với mẹ là an toàn nhất”. Khi nhà trường đến vận động cho cháu đi học lại, chị đã tố cáo nhà trường để cháu bé bị bạn học lạm dụng tình dục. Khi cháu bé đến ở với ông bà ngoại không chịu về, chị rình xung quanh nhà ông bà ngoại để nghe ngóng, sau đó tố cáo ông bà… lạm dụng tình dục cháu bé. Công an đã yêu cầu bà ngoại cháu bé đưa cháu đến trình diện và gặp mẹ cháu bé tại trụ sở. Chị HTTP được yêu cầu viết bản cam kết không đánh đập con và cho con đi học trở lại. ________________________________ Nếu cháu bé sống trong môi trường cô lập kéo dài, cháu có thể trở nên khép kín, bị trầm cảm, suy nhược thần kinh khó hồi phục trong tương lai. Thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ tự sát hoặc trở thành những người rối loạn tâm thần, có thể gây nguy hiểm cho người khác. Cần giúp cháu được can thiệp càng sớm càng tốt Chuyên gia tư vấn tâm lý LÊ KHANH