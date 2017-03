Nghệ An: Trường sắp sập, hơn 400 học sinh, giáo viên lo ngay ngáy

Nhìn từ bên ngoài, Trường THCS Đức Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) chẳng khác gì những dãy nhà cấp bốn đã bị bỏ hoang lâu năm. Nơi đây, hàng chục giáo viên (GV) và hơn 390 học sinh (HS) dạy và học trong những căn phòng tường đã nứt hở hoác, rung lên bần bật mỗi khi có va đập mạnh. Lãnh đạo địa phương cho biết, ngôi trường này được xây dựng từ năm 1972 đến nay, đã qua nhiều lần tu sửa, nhưng giờ thì đang rệu rạo.











Nhìn từ ngoài vào, ngôi trường như khu nhà bỏ hoang lâu ngày.

Cửa sổ được các em học sinh dùng những cây tre nhỏ làm song chắn.

Trên tường có những lỗ hổng to thế này.

Tường nứt đến thê thảm





Hiện nay học sinh Trường THCS Đức Sơn phải học trong những phòng học xập xệ không biết sập lúc nào.

Theo quan sát của PV, mái nhà lợp ngói đã cũ kỹ “lượn sóng”, xiêu vẹo vì phần gỗ khung nhà quá yếu, có những chỗ ngói thủng lỗ chỗ, chắp vá chằng chịt. Những bức tường trải qua thời gian đã mục nát, vôi vữa rơi xuống gần hết chỉ còn trơ lại gạch. Các phòng học chỉ còn lại khung cửa, cánh cửa bị gãy, nứt nẻ mất song chắn... Cứ mỗi dịp nắng lên thì trong phòng cũng như ngoài. Mùa đông thì gió lạnh đến thấu xương. Hôm nào mưa gió, bão bùng thì xem như hôm đó thầy trò được nghỉ. Cũng vì khốn khổ, mà nhiều em HS đã nghĩ ra cách làm khung cửa sổ từ những thanh tre do chính các em mang từ nhà đến.“Em ngồi gần cửa sổ nên mỗi khi trời nắng, mưa đều phải hứng chịu rồi phải xin ngồi ghép sang bàn khác. Thấy vậy nên em đã xin phép cô giáo cho làm cái khung cửa sổ bằng tre, lỡ có mưa gió lấy áo mưa trùm lại cũng đỡ. Chúng em học trong ngôi trường này lo lắm mà chẳng biết làm sao cả...”, em Nguyễn Văn Thùy, HS lớp 7B, cho biết.Tại phòng học lớp 8B, 4 bức tường bao quanh lớp học xuất hiện những đường nứt rộng hở hoác từ 10 - 12cm. Nhiều chỗ tường bục nát đã rơi cả gạch tạo thành những lỗ hổng lọt đầu người. Để chỉ sự xuống cấp của lớp, một HS đưa tay gõ nhẹ vào tường và nói: “Các chú xem này, tường rung dữ lắm. Đó là em gõ nhẹ đấy. Cô giáo dặn bọn em, ra chơi không được rượt đuổi nhau trong lớp nếu lỡ tông phải tường thì xảy ra tai nạn đấy, rồi không có chỗ mà học nữa".Thầy Nguyễn Tuấn Anh - hiệu trưởng Trường THCS Đức Sơn cho biết: “Tất cả các phòng học ở đây đều được xây dựng cùng một thời điểm nên đều đang rơi vào yếu kém, xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt có 6 phòng học rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới công tác dạy và học của GV và HS. Chúng tôi đã cho “niêm phong” cấm các em HS đến gần vì sợ mất an toàn. Trước việc ngôi trường đang xấu đi thế này nhà trường cũng lo lắng lắm nhưng không biết phải làm sao cả...”.Hiện Trường THCS Đức Sơn có 13 lớp với 390 HS. Hàng ngày các thầy cô giáo, HS đang phải đánh cược tính mạng mình trong 17 căn phòng cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.Khi chúng tôi trao đổi điều này với ông Phạm Văn Nguyên - chủ tịch xã Đức Sơn, ông Nguyên tỏ vẻ lo lắng: “Ngôi trường được xây dựng từ năm 1972 cho đến nay, đã bao thế hệ con em trong xã đều trưởng thành từ đây. Trải qua thăng trầm của thời gian, gió mưa, bão táp trường xuống cấp, bị hư hỏng nặng rồi nhiều lần tu sửa nhưng cơ bản vẫn còn nguyên hiện trạng như lúc xây dựng và nay nó đang bi đát lắm. Trước thực trạng ngôi trường xuống cấp như thế, địa phương đã báo cáo lên huyện, lên tỉnh để xin nhưng lâu lắm không thấy động tĩnh gì cả. Còn ngân sách một xã thuần nông như chúng tôi thì làm gì đủ mà xây dựng trường mới cơ chứ, may ra còn chắp vá, sữa chữa tạm thời thôi...”.Dưới đây là một số hình ảnh Trường THCS Đức Sơn đang xuống cấp trầm trọng: