Nhiều thí sinh bỏ thi Toán, 1 thanh tra bị tai nạn giao thông

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Số thí sinh THPT đến dự thi sáng nay là 70.896, số thí sinh GDTX là 3977 đạt 98,05%. Đặc biệt, trong buổi thi sáng nay có một thanh tra viên Hội đồng thi Xuân Đỉnh bị tai nạn giao thông phải vào viện cấp cứu. Ngay lập tức Sở GD-ĐT Hà Nội đã thay bằng lực lượng thanh tra dự phòng”.



Theo thông tin nhanh từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trong buổi thi môn Toán sáng nay có 20.655 thí sinh đăng ký dự thi thuộc khối THPT, trong đó có 20.610 thí sinh chính thức dự thi (đạt 99,78%), trong đó có 45 thí sinh bỏ thi.



Đối với khối GDTX có 865 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán và có 841 thí sinh chính thức có mặt dự thi (đạt 97,23%), trong đó có 14 thí sinh bỏ thi. Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Nam, không có thí sinh nào vi phạm bị đình chỉ thi trong buổi thi môn Toán sáng nay.







Các thí sinh rời phòng thi tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) sau buổi thi Toán sáng nay 4/6. (Ảnh C.Bính)

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, trong buổi thi môn Toán sáng nay (4/6) không có thêm thí sinh nào bỏ thi, cũng như không có giám thị nào bị khiển trách hay đình chỉ coi thi. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.Theo báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT, buổi thi sáng nay, có một thí sinh bị ốm không thể tham gia buổi thi này, nhìn chung buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh, tình hình an ninh trật tự tại các Hội đồng thi sáng nay được đảm bảo, thí sinh làm bài nghiêm túc, không có tình trạng trao đổi bài giữa các thí sinh. Do môn thi sáng nay không phải là môn tự luận nên việc chuẩn tài liệu, phao thi để mang vào phòng thi cũng giảm hẳn.Theo thông tin từ Sở GD-ĐTcho biết trong buổi thi sáng nay, tại Ninh Bình không có thêm thí sinh nào bỏ thi, hay bị đình chỉ thi.Kết thúc môn thi thứ 5, tại Nghệ An có 4 thí sinh bị tai nạn giao thông, 5 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi và 8 giám thị bị đình chỉ trước đó.Báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, kết thúc môn thi thứ 5, trên địa bàn toàn tỉnh ở khối THPT có 39.229 đăng ký và 39.178 thí sinh dự thị đạt 99,87%; trong khi đó khối GDTX có 3.145 thí sinh đăng ký và 3.127 thí sinh dự thi ở môn Toán và đạt 99,43%;Cũng ở khối GDTX kết thúc môn thi Toán có 17 thí sinh bỏ thi, 1 thí sinh có điểm bảo lưu kết quả; trong khi đó kết thúc môn Toán ở khối THPT có tới 51 thí sinh bỏ thi (trong đó 1 thí sinh đến chậm, 4 thí sinh bị tai nạn giao thông, 16 thí sinh bị ốm, 11 em lý do khác và 16 thí sinh không lý do).Theo báo cáo nhanh từ Phòng Khảo thí Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT, tính đến thời điểm kết thúc môn thi thứ 5, ở tất cả các hội đồng thi trong toàn tỉnh vẫn chưa có cán bộ và thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Công tác coi thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, buổi thi môn Toán sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tiếp tục có nhiều thí sinh bỏ thi không lý do tại các địa phương.Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnhcho hay, môn Toán sáng nay hệ THPT có 14.445 thí sinh dự thi (99,83%), có 19 thí sinh vắng thi; còn hệ GDTX có 1.675 thí sinh dự thi (91,18%), có 107 thí sinh bỏ thi hầu hết đều không lý do hoặc có những lý do khác.Còn tại, sáng nay môn Toán cả hai hệ có 13.501 thí sinh dự thi, có 84 thí sinh bỏ thi. Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.