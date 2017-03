Những trang sách 'vỡ lòng' không thể nào quên (Kỳ 3)

Theo tác giả Trần Văn Chánh trong bài viết “Sách giáo khoa tiểu học thời Pháp thuộc” đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, số 452 (tháng 10-2014), Quốc văn giáo khoa thư chia thành 2 quyển dành cho lớp Sơ đẳng (lớp Ba về sau) và lớp Dự bị (lớp Tư về sau hay lớp 2 ngày nay), Luân lý giáo khoa thư lớp Đồng ấu (lớp Năm về sau hay lớp 1 ngày nay). Sách được biên soạn trong tủ sách “Việt Nam Tiểu học Tùng thư” do Nha Học chính Đông Pháp xuất bản khoảng năm 1926 và được sử dụng vừa chính thức vừa rộng rãi trong suốt giai đoạn trước năm 1949. Quốc văn giáo khoa thư bao gồm những bài học ngắn (chừng 1/3 đến nửa trang giấy in khổ 13x19cm), chủ yếu bằng văn xuôi nhưng thỉnh thoảng có chen vào vài bài văn vần do nhóm tác giả tự sáng tác hoặc lấy từ ca dao hay trích tác phẩm thơ của người xưa. Mỗi bài trước hết nêu Đại ý, Giải nghĩa (từ ngữ khó trong bài), rồi đến phần Bài tập và Làm văn. Nội dung bài học đa số kể những câu chuyện đơn giản dễ hiểu nhưng dễ gây xúc động lòng người, chú trọng đến việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh tuổi nhỏ, nên hiệu quả giáo dục rất cao.