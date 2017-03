Nữ sinh 29 điểm đã trúng tuyển vào trường công an

Bộ Công an đã chấp nhận cho em Bùi Kiều Nhi trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn cho biết, hôm nay Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức họp bàn, xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của em Bùi Kiều Nhi và đối chiếu với các quy định trong ngành.

“Sau khi họp bàn, Tổng cục Chính trị đã thống nhất đồng ý chiếu cố tiêu chuẩn về chính trị cho em Nhi. Chúng tôi đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Bình trong ngày hôm nay thông báo về việc này rồi” - ông Cẩn thông báo.



Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, trong ngày hôm nay, Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng đã có văn bản thông báo trúng tuyển đại học gửi tới gia đình em Bùi Kiều Nhi.



“Công an tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm giúp em Nhi bổ sung lý lịch đầy đủ và trung thực theo đúng quy định của Bộ Công an để làm thủ tục nhập học trong thời gian tới” - ông Cẩn nói.



Trước đó, báo chí phản ánh việc em Bùi Kiều Nhi (SN 1997, thôn Sơn Ngọc, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) được 29 điểm khối C trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua (Địa lý 9,75 điểm; Sử 9 điểm; Văn 8,75, cộng với 1,5 điểm ưu tiên) nhưng không được theo học Học viện Chính trị Công an Nhân dân vì bố đẻ từng bị xử phạt 9 tháng tù treo về tội “Chống người thi hành công vụ” 23 năm trước (năm 1992).