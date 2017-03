Phao thi công nghệ: Tóc dài che tai phone

Trong vai một người chị đi mua tài liệu cho cậu em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, tôi bước vào một hàng photocopy nằm trong ngõ 16 Tạ Quang Bửu. Sau một hồi nhỏ to ý định với chủ cửa hàng, người phụ nữ này đon đả mời chúng tôi vào trong rồi vẫy tay gọi một người đàn ông đang ngồi uống nước ở quán bên cạnh.



Người đàn ông này chạy đi khoảng 2 phút rồi mang đến cho chúng tôi một bọc phao thi với đầy đủ các môn thi tốt nghiệp mà chúng tôi yêu cầu.



Phao ruột mèo - "mặt hàng truyền thống" được nhiều sĩ tử ưa chuộng. Ảnh TPO



Thấy khách băn khoăn về chất lượng phao thi, người đàn ông này nói: "Yên tâm, đây là những bài giảng của các thầy có tiếng ở lò luyện thi các trường ĐH đấy. Về chất lượng in thì khỏi cần bàn vì ở khu Bách Khoa này, công nghệ in ấn rất hiện đại. Mấy mùa thi trước, tôi bán hàng trăm bộ, có thấy ai phàn nàn gì đâu".

Vừa trao cho khách một tập tài liệu “mini” gồm ba cuốn khối C, chủ quán vừa hướng dẫn cách sử dụng phao thế nào cho tiện, mục lục và thứ tự phao được sắp xếp ra sao để dễ nhìn.



Về giá cả, người đàn ông này cho biết: "Nếu mua ít thì 60.000 đồng/bộ 3 môn, nhưng mua nhiều thì sẽ được giảm giá".



Sau khi mặc cả, nếu đặt mua nhiều, khách sẽ được giảm 10.000 đồng/bộ 3 môn. Lấy lý do để về hỏi thêm mấy đứa em ở quê cũng muốn có phao, chúng tôi xin số điện thoại của chủ quán và hẹn sẽ gọi điện lại để đặt hàng. Ra khỏi quán, chúng tôi vẫn nghe tiếng với theo của người đàn ông: "Nhớ gọi điện lại nhanh để tôi làm nhé".



Rẽ vào một quán nước chè gần trường ĐH Kinh tế Quốc dân, lân la hỏi chuyện, chúng tôi được những người dân ở đây cho biết, 2 năm trở lại đây, "chợ phao" ngày càng vắng vẻ. Khách có nhu cầu làm phao gì, số lượng bao nhiêu thì phải đặt hàng trước, chứ không làm sẵn số lượng lớn như những năm trước.



Tuy nhiên, cũng theo một vài người dân ở đây, tuy có vẻ im ắng nhưng vào mỗi mùa thi tốt nghiệp hay thi ĐH, mỗi quán photocopy cũng bán được vài trăm bộ phao thi.

Năm nay, trong 6 môn thi tốt nghiệp THPT thì có đến 3 môn phải học thuộc lòng (văn, sử, địa), điều này khiến không ít sĩ tử ăn ngon ngủ không yên. Do vậy mà nhiều người cho rằng mùa thi này, thị trường phao sẽ "phất" trở lại.



Phao thi công nghệ lên ngôi



Lân la trò chuyện với một member có nick: mr.hiendai12a... trong diễn đàn một trường THPT ở Hà Nội, chúng tôi được biết công nghệ được học trò được áp dụng để làm phao thi ngày càng tinh vi.



Member này cho biết, mặc dù khá lo lắng và chăm chỉ ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng do tâm lý, cả lớp ai cũng rục rịch chuẩn bị phao thi cho mình. Bên cạnh kiểu phao truyền thống như ruột mèo thì có không ít người đang bắt đầu ghi âm đề cương vào usb mp3, hoặc chụp tài liệu lại bằng điện thoại xịn.



Theo mr.hiendai12a, sử dụng phao công nghệ an toàn hơn so với phao ruột mèo. "Em được các anh chị khóa trên dạy cho cách sử dụng phao này đấy", member này nói.



Khi được hỏi về cách thức quay cóp trong phòng thi để không bị phát hiện, sau một lúc ngập ngừng, mr.hiendai12a cho biết, chỉ cần ghi âm những câu trả lời trong đề cương vào mp3. Trước khi vào phòng thi thì luồn tai phone qua tay áo. Khi thực hiện thì tay phải viết, tay trái làm như chống cằm suy nghĩ nhưng thực chất là đang giữ phone ở tai.



Bên cạnh phao ruột mèo, sĩ tử còn sử dụng những loại phao mới nhờ sự tiến bộ của công nghệ. Ảnh Huyền Thương



Member này còn kể thêm, ở lớp có một số bạn nữ thường dùng cách này để copy bài kiểm tra. Họ thường dùng thế mạnh là tóc dài phủ một bên tai, rồi gắn tai phone từ mp3 vào và... chép.



Còn với điện thoại, có thể dùng máy ảnh chụp đề cương rồi đưa vào điện thoại di động; hoặc có thể gõ bài vào word, sau đó đưa vào di động và dùng mobile office để đọc...

Theo Ong Lý - Huyền Thương ( KHĐS)