Phổ điểm cao, thí sinh có nao núng?

Công bố ngưỡng điểm sớm để thí sinh liệu sức PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đánh giá tỉ lệ thí sinh có điểm cao sàn sàn nhau năm nay khá nhiều, lên tới vài ngàn thí sinh sẽ gây khó khăn cho các trường tốp trên như Y Dược, Ngoại thương, Bách khoa. Còn phổ điểm 21-23 năm ngoái trúng tuyển vào các trường khá nhiều thì năm nay sẽ nhích lên một chút. Như vậy nhìn vào phổ điểm khá cao như năm nay, chắc chắn các trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển và thông thường môn toán để xét tiêu chí phụ. Theo ông Dũng, với phổ điểm khá cao, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng 1-3 điểm, riêng những ngành “hot” có thể tăng 3 điểm. Do vậy thí sinh cần phải cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng và phải nhìn vào thực lực của mình để quyết định cuối cùng, vì điểm năm nay không phản ánh trình độ tương đương năm ngoái. “Có thể hình dung năm nay đạt 21 điểm thì chỉ bằng 18 điểm so với năm ngoái, do độ khó của đề thi THPT không bằng năm ngoái. Thí sinh cần lượng sức để chọn ngành thay vì chỉ nhìn vào số điểm để quyết định ngành mình đã ấn định khi đăng ký vào các trường sẽ không trúng tuyển” - ông Dũng khuyên. Ông Dũng chia sẻ để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, ngày 9-7 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật sẽ công bố điểm sàn từng ngành để thí sinh lượng sức mình tham gia xét tuyển. Việc công bố sớm để thí sinh chủ động điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký. - Trước ngày 14-7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng chất lượng đầu vào; - Trước ngày 15-7, các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển; - Từ ngày 15 đến 21-7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến; từ ngày 15 đến 23-7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng; - Trước ngày 17-7, các sở GD&ĐT in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh; - Ngày 1-8, các trường ĐH công bố kết quả xét tuyển đợt 1.