'Thần đồng' Đỗ Nhật Nam viết thơ về động đất ở Nepal

Nguyên văn bài thơ của Đỗ Nhật Nam: Xin chắp tay nguyện cầu cho người dân Nepal… Mặt đất lặng im Mặt đất đang bình yên chim hót Những gương mặt người Nhập nhoạng những buồn vui Rồi bỗng nhiên Mặt đất cựa mình Mặt đất rùng lên trong đau đớn Nứt Gãy Vỡ Răng rắc Rào rào Ầm ầm những trận cuồng phong Ầm ầm núi tuyết chảy tan Nháo nhào những tiếng kêu than Quáng quàng những bàn tay víu Nát vụn rồi những ngôi nhà Tan hoang rồi những đền đài Đất mang bao phận người Nằm xuống mà khôn nguôi sợ hãi Có em bé nào trên đường đi học Cặp sách trên vai và mơ ước trong tim Sáng nay còn líu lo như bầy chim Về những sợi nắng không bao giờ biết khóc Có bà mẹ nào chở buồn vui trong tóc Dọc đường mưu sinh dằng dặc khổ đau Vẫn không quên giấu nước mắt tuôn mau Mơ về ngày mai cuộc đời toàn tiếng hát Có cụ già nào tin trong chuông chùa bát ngát Đền đài này này sẽ mang đến bình an Cho triệu triệu người dân Nepal Cho an vui chảy tràn ra khắp nẻo Những giấc mơ đều dang dở Trong cơn rùng mình của đất Giờ nằm sâu dưới tầng gạch nát Thân thể họ vụn rời và giấc mơ bay lên Hãy bay vượt qua bóng đêm Qua đầm đìa vết thương đau đớn Qua cát dập, đá vùi, tro nóng Đến vùng trời xanh mát những bình an Rồi đền đài lại ngát hương lan Rồi Everest lại mênh mông tuyết trắng Rồi Kathmandu lại thênh thang nắng Và đất lại liền như chưa hề có vết đau Nepal ơi, xin nguyện cầu nước mắt khô mau Cho những số phận đã hòa tan vào lòng đất Biết quên vết thương thịt da, quên nỗi đau mất mát Ngủ yên hoài, trong lòng đất… xanh xa…