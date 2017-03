Thí sinh phấp phỏng đăng ký xét tuyển đợt 1

Cẩn thận với ngưỡng xét tuyển bằng điểm sàn Một số chuyên gia tuyển sinh cho rằng rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay nhiều trường đã xây dựng điểm sàn xét tuyển khá sát với điểm chuẩn. Đây là sự thuận lợi cho thí sinh khi cân nhắc chọn đăng ký xét tuyển vào các trường này. Ngược lại, một số trường có điểm trúng tuyển hằng năm khá cao (từ 20 điểm trở lên) nhưng công bố ngưỡng điểm xét tuyển bằng mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT (15 điểm). Điều này dễ thu hút thí sinh nộp vào nhưng tỉ lệ “rủi ro” cao do điểm sàn và điểm chuẩn cách nhau khá xa. Do đó thí sinh nên so sánh phổ điểm trung bình của ngành với điểm thi của mình để cân nhắc việc nộp hồ sơ vào các trường này. _________________________________ Theo quy định, đợt 1 thí sinh chỉ được phép đăng ký tối đa hai trường, mỗi trường tối đa hai ngành. Các đợt bổ sung được đăng ký tối đa ba trường. Thí sinh cần tuân thủ nghiêm quy định này. Nếu nộp vào nhiều hơn hai (hoặc ba trường ở đợt bổ sung) hệ thống chỉ nhận hai (hoặc ba trường) bất kỳ trong số trường thí sinh đăng ký, như vậy thí sinh sẽ mất quyền tự lựa chọn trường. Hơn nữa, có thể mất phí mà không thể đăng ký trực tuyến (do hệ thống rà soát thấy số lượng trường đăng ký đã vượt mức quy định). Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 1-8 đến hết 20-10 đối với bậc ĐH, ngày 15-11 đối với bậc CĐ với hình thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia. Các trường tuyển sinh theo đề án riêng, thời hạn cuối xét tuyển hết ngày 20-10 (bậc ĐH), ngày 15-11 (bậc CĐ).