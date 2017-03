Thi tốt nghiệp 2008: Tập dượt cho kỳ thi "2 trong 1"

In sao đề thi không được chủ quan

Nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp, Thứ trưởng Bành Tiến Long nhấn mạnh, các địa phương cần bảo đảm công tác in sao đề thi. Vì đề thi được coi là tài liệu "tối mật", nếu có sơ xuất nhỏ sẽ ảnh hưởng lớn.

"Khâu tổ chức in sao nên làm từng môn để có an toàn, nhưng không được chủ quan" - ông Long nói. Việc vận chuyển đề thi đến vùng sâu, vùng xa phải có giám sát chặt chẽ, tránh sự cố. Với đề thi trắc nghiệm, do nhiều trang nên khâu sao in phải lưu ý tránh tuyệt đối trang nọ ghép với đề kia...

Khảo sát một số địa phương Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An cho thấy khâu chuẩn bị cho kỳ thi về địa điểm, lực lượng... đã sẵn sàng.

GĐ Sở GD-ĐT Hà Nam Nguyễn Quốc Thắng cho biết, đến ngày 15/5 tất cả các khâu cho kỳ thi tốt nghiệp đã hoàn tất. Đồng thời, đã có dự kiến kinh phí cho cả thi tốt nghiệp lần 2.

Khu vực in sao đề thi được thực hiện theo đúng quy định 3 vòng của Bộ GD-ĐT. Hà Nam cũng đã thành lập tổ vận chuyển giao nhận đề thi theo quy định. Giám sát việc giao nhận đề thi tại Hội đồng coi thi sẽ có chủ tịch hội đồng thi, thư ký và công an.

Điều kiện đảm bảo an ninh cho kỳ thi tại 30 hội đồng thi, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh tăng cường lực lượng ở những địa bàn trọng điểm. Các khu vực thi đều có tường rào bảo vệ. 100% các hội đồng coi thi có số điện trực, ông Thắng nói.

Phó GĐ Công an tỉnh Hà Nam Trần Văn Bình cho biết, công tác an ninh cho kỳ thi đã được quán triệt tới các huyện, xã. Lực lượng công an chính quy đã được bố trí trực tiếp đến từng điểm thi phối hợp với công an địa phuơng. Mặt khác, đã bố trí lực lượng cùng Sở GD-ĐT có phương án bảo đảm cho công tác bảo quản, vận chuyển đề thi an toàn.

GĐ Sở GD-ĐT Thái Bình Đặng Phương Bắc thông tin, đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Công an tỉnh và Sở GD-ĐT để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn ở 54 hội đồng coi thi trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt lưu ý những hội đồng thi ghép và hội đồng có 2 điểm thi.

Về địa điểm in sao đề thi cũng được chuẩn bị cho số đông người làm việc trong thời gian dài vừa đảm bảo sức khỏe vừa an toàn tuyệt đối. Sở cũng đã có công văn gửi công an tỉnh đề nghị chỉ đạo công an các huyện, thành phố bố trí lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi và an toàn tại các hội đồng thi...

Còn GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An Lê Văn Ngọ khẳng định, những điểm "nóng" năm trước có lộn xộn trong tổ chức thi sẽ tăng cường lực lượng an ninh, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2008 vẫn tiếp tục làm nghiêm túc theo đúng tinh thần là thi thật và cho kết quả thật.

"Đổ" tiền tỷ cho kỳ thi

Song song với việc cả tháng lên phương án cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn, các địa phương cũng phải "đau đầu" cân đối ngân sách để "chi đúng, chi đủ".

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, Hà Nam không huy động các khoản đóng góp của thí sinh ngoài quy định. Hà Nam dự kiến chi 600 triệu cho các nội dung: Cán bộ quản lý, phục vụ thi; Mua giấy thi, giấy nháp; Bồi dưỡng phổ biến quy chế thi tại các hội đồng thi; Thanh tra...

GĐ Sở GD-ĐT Thái Bình Đặng Phương Bắc tính toán, trong điều kiện kinh phí tổ chức thi rất eo hẹp (50.000 đồng/HS trích từ học phí của trường) nhưng Sở vẫn dành ưu tiên cho các cơ sở tổ chức coi thi 30.000 đồng/1 HS, chỉ cắt về Sở phục vụ cho chấm thi là 20.000 đồng/1 HS.

10.243 phòng thi về cơ bản đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số phòng thi cấp 4, có "tuổi thọ" khá cao. Sở cũng đã yêu cầu các trường có phòng thi như vậy phải tu sửa, chuẩn bị bạt, nilon phòng khi có mưa to, gió mạnh - ông Bắc băn khoăn.

Phó GĐ Sở Tài chính Thái Bình Tạ Ngọc Giáo cho biết, ngoài khoản chi trích từ học phí, để giảm bớt những khó khăn, tăng cường nguồn lực cho khâu coi thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Thái Bình đã dành thêm khoảng 700 triệu đồng từ ngân sách cho việc tổ chức kỳ thi.

Ngoài khoản kinh phí các địa phương đầu tư cho kỳ thi, nét mới trong quy chế thi năm nay là Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường đội ngũ thanh tra ủy quyền là giảng viên các trường ĐH, CĐ đến thẳng các hội đồng thi. Số lượng này lên đến 8.500 người. Ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, kinh phí ăn, ở, đi lại của những thanh tra ủy quyền sẽ do Nhà nước hỗ trợ, không bắt buộc các sở phải lo.

Cụ thể, với những cán bộ ở các trường thuộc Bộ GD-ĐT thì Bộ sẽ chịu trách nhiệm. Còn các trường ngoài Bộ sẽ có đề xuất với Bộ Tài chính khi trường và Bộ chủ quản chưa có kinh phí, ông Ninh nói.