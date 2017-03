Thu hồi hơn 270 bằng thạc sĩ vì... lỗi chính tả

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận bằng, các tân thạc sĩ đã phát hiện có lỗi sai sót chính tả trong phần ghi bằng tiếng Anh. Theo đó, thay vì viết “The director of Academy of Journalism and Communication” (giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền) thì mẫu văn bằng các tân thạc sĩ nhận được lại in nhầm “director” thành “derector”.



Đ.H. - một học viên cao học K16 - cho biết khi phát hiện lỗi sai chính tả, các học viên đã báo lại cho phòng đào tạo. Hơn 270 bằng thạc sĩ đã được học viện thu hồi để in lại. Một số học viên từ các tỉnh phía Nam ra nhận bằng được các lớp trưởng hẹn sẽ chuyển bằng qua đường chuyển phát nhanh sau khi chỉnh sửa.



Theo N.H. (TTO)