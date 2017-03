TP.HCM chỉ tổ chức khai giảng trong ngày 5-9

Theo đó, các đơn vị trường học sẽ tổ chức khai giảng sáng ngày 5-9 (thứ bảy) theo quy định của UBND TP. Nguyên do năm nay ngày 5-9 rơi vào thứ 7 là ngày nghỉ khiến nhiều trường học băn khoăn tổ chức khai giảng ngày 4 hay ngày 5-9 nên TP quyết định chọn một ngày để các trường thống nhất làm lễ.



Học sinh lớp Lá trường mầm non Hoa Mai, quận 3 trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: TT

Sở cũng yêu cầu buổi lễ khai giảng phải được tổ chức trang trọng có cả phần “Lễ” và phần “Hội”: Phần “Lễ” phải được chuẩn bị chu đáo trên tinh thần trang trọng, súc tích, ngắn gọn, tiết kiệm toàn thể học sinh phải hát Quốc ca. Phần “Hội” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tươi vui, sinh động nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm mới. Lồng ghép vào lễ khai giảng tổ chức lễ đón học sinh vào đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10), vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia.

Lãnh đạo Sở cũng đề nghị các trường khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; thu và sử dụng các khoản thu theo đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho phụ huynh học sinh. Phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tổng vệ sinh toàn trường đảm bảo an toàn trước khi tiếp nhận học sinh cho năm học mới.

Các trường Mầm non tổ chức Ngày hội đón trẻ Mầm non đến trường thật chu đáo với nhiều nội dung sinh động nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ Mầm non trong ngày đầu tiên đến trường.