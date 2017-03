Trường mầm non chuẩn phải có vườn cây

Theo đó, tiêu chuẩn đáng chú ý nhất là các trường mầm non phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho trẻ; có 100% giáo viên đạt chuẩn và có ít nhất 30% giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo. Nhà trường phải sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn và trong chăm sóc, giáo dục trẻ; nhân viên nấu ăn phải có chứng chỉ nghề. Ngoài ra, trường phải có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, giúp trẻ khám phá, học tập; tỉ lệ trẻ mầm non bị suy dinh dưỡng dưới 10%; có biện pháp hạn chế tốc độ tăng cân và bảo đảm sức khỏe cho trẻ béo phì…

ĐL