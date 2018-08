Trường mầm non dừng hoạt động vì mất liên lạc với chủ trường

Ngày 21-8, bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho biết phòng vừa tổ chức đối thoại với hơn 160 phụ huynh của Trường mầm non Chú Ếch Con (cơ sở Lê Văn Đức, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) về việc nhà trường bất ngờ thông báo ngưng hoạt động vì có vấn đề với chủ đầu tư.



Ngày 20-8, phụ huynh đưa trẻ đến trường thì phát hiện phía trước cổng Trường mầm non Chú Ếch Con treo biển bán nhà. Ảnh: BV

Theo bà Hà, ngày 20-8, phụ huynh đưa con đến trường thì bất ngờ phát hiện phía ngoài cổng trường đóng cửa, treo bảng bán nhà. Sau đó, phụ huynh nhận được thông báo của nhà trường về việc Trường mầm non Chú Ếch Con sẽ tạm ngưng việc chăm sóc, giáo dục trẻ từ ngày 21-8.

“Đây là sự việc bất ngờ vì cơ sở này đã hoạt động được khoảng 10 năm nay, rất có uy tín với phụ huynh học sinh” - bà Hà nói.

Bà Hà cho biết thêm hệ thống Trường Mầm non Chú Ếch Con thuộc Công ty Tư vấn và Đào tạo Bầu Trời Cao do bà Lê Thị Sen làm giám đốc. Hiện cơ sở Chú Ếch Con Võ Chí Công (quận Cẩm Lệ) đã được chuyển nhượng cho người khác.



Phòng GD&ĐT quận Hải Châu cho hay hiện vẫn chưa liên lạc được với chủ trường. Ảnh: BV

“Hiện Phòng GD&ĐT quận Hải Châu chưa liên lạc được với chủ đầu tư. Hiệu trưởng nhà trường cho biết không gọi được cho bà Sen mà chỉ nhận chỉ đạo, giải quyết công việc quan email” - bà Hà cho hay.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hải Châu, việc Trường mầm non Chú Ếch Con đột ngột ngưng hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ tới phụ huynh học sinh. Trước mắt, để đảm bảo việc học tập của các bé, lãnh đạo nhà trường đưa ra các phương án sau:

Đối với trẻ đã đóng học phí hết tháng 9-2018, nhà trường sẽ chuyển các bé về học tại Trường Mầm non Chú Ếch Con cơ sở Võ Chí Công. Đây cũng là cơ sở tiếp nhận những trẻ đóng học phí theo tháng đến hết tháng 8, nếu phụ huynh có nguyện vọng. Sau đó, nếu phụ huynh tiếp tục muốn gửi con tại đây thì nhà trường sẽ làm thủ tục nhập học cho các bé.

Được biết mức học phí tại cơ sở Lê Văn Đức khoảng 3 triệu đồng/trẻ/tháng còn mức học phí ở cơ sở Võ Chí Công là khoảng 6,5 triệu đồng/trẻ/tháng. Tuy nhiên, đối với trẻ chuyển đến cơ sở Võ Chí Công, nhà trường cam kết giữ nguyên như mức học phí cho đến khi các bé vào lớp một.

Cạnh đó, nhà trường sẽ liên hệ với một số trường mầm non khác trên địa bàn quận để phụ huynh tìm hiểu và gửi trẻ khi có nguyện vọng.

Ngoài các phương án trên, Phòng GD&ĐT quận Hải Châu sẽ phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn quận để hỗ trợ phụ huynh ổn định nơi học tập cho trẻ. Theo đó, những trẻ có hộ khẩu tại phường Hòa Cường Nam sẽ được chuyển đến học tại trường mầm non công lập Anh Đào.

Còn những trẻ có hộ khẩu tại các quận, huyện khác thì phòng sẽ giới thiệu đến các trường mầm non tư thục đảm bảo về chất lượng cũng như có mức học phí tương đương với Trường Chú Ếch Con cơ sở Lê Văn Đức.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn biến mới.