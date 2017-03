Trường mầm non Hoa Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Trường Mầm non Hoa Hồng nằm trong khu công nghiệp đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Trường thành lập vào tháng 10 năm 1992 trên mô hình hợp nhất giữa nhà trẻ và mẫu giáo với tên trường Mầm non 15. Năm 2003, quận Tân Phú tách ra từ quận Tân Bình và đến năm 2005, trường được đổi tên Trường Mầm non Hoa Hồng theo quyết định của UBND quận Tân Phú.

Trường có diện tích trên 1.300 m2 gồm có hai sân chơi cho trẻ đặt ở tầng trệt và tầng 2, với tỉ lệ 2m2/1 trẻ. Trường có 12 phòng và bảy phòng hoạt động khác, có đủ ánh sáng, thoáng, sạch, trang thiết bị đầy đủ theo chức năng hoạt động.

Ông Trần Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú và ông Dương Thành Tài, chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (trái) trao bằng khen và quyết định công nhận chất lượng giáo dục cho trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: H.LAN

Trường hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước 100%. Hiện trường có 497 trẻ và 52 cán bộ, trong đó có 36 giáo viên có kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy. Trường đã đạt được chỉ số và tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non cao ở các tiêu chuẩn: Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên…

Trong những năm qua, trường đã đạt được nhiều thành tích: Trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia - Cờ thi đua đơn vị xuất sắc - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ - Huân chương Lao động hạng Ba - Tập thể Lao động xuất sắc...

Ông Trần Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết qua theo dõi, đánh giá, trường mầm non Hoa Hồng luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá cao nỗ lực của tập thể nhà trường khi phụ trách giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non tại địa bàn đông dân cư như phường Tây Thạnh.

Bà Trần Thị Năm, hiệu trưởng Trường, cảm ơn Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh…đã quan tâm, giúp đỡ nhà trường. Bà cho biết Nhà trường sẽ tiếp tục kiểm tra, phát huy điểm mạnh đã đạt, xây dựng kế hoạch cải tiến các tiêu chí còn điểm yếu để nâng cao chất lượng quản lý chăm sóc, giáo dục trẻ để đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành.