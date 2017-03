Tuyên dương học sinh giỏi lịch sử tại Văn Miếu

Trong đó, có sáu nữ sinh đoạt giải Nhất, 51 học sinh đoạt giải Nhì, 73 học sinh đoạt giải Ba và 87 học sinh đoạt giải Khuyến khích.



Tại buổi lễ, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nhấn mạnh tuyên dương các học sinh đạt giải môn sử là sự động viên và cổ vũ tinh thần học sử trong nhà trường và cộng đồng.



Bên lề buổi lễ, GS Lê cho rằng: “Sách giáo khoa môn sử toàn sự kiện, thừa mà lại thiếu nhiều cái quan trọng, thiếu sức hấp dẫn. Chương trình, sách giáo khoa môn sử như thế, dạy như thế, tôi nghĩ học sinh chán học sử là tất yếu. Tôi cũng chán”. Theo GS Lê, học sinh chán môn sử không phải do môn này không hấp dẫn, cũng không phải do học sinh quay lưng mà hoàn toàn do cách dạy môn sử ở trường phổ thông hiện nay. Thực trạng dạy môn sử rất đáng buồn, rất đáng lo ngại, do đó cần phải thay đổi cách dạy môn sử.



“Cá nhân tôi cho rằng các môn bắt buộc thi tốt nghiệp không nên vắng môn sử. Nếu tổ chức thi như đổi mới của Bộ thì trên thực tế là góp phần loại trừ môn sử. Chúng ta hình dung như thế nào nếu học sinh lớn lên trở thành những công dân hiểu biết về sử dân tộc mình một cách rất mù mờ, thiếu hệ thống và thiếu căn bản, từ đó không chỉ thiếu kiến thức mà còn liên quan đến vấn đề tính cách, ý thức công dân, dân tộc” - GS Lê nhấn mạnh.



NGỌC BẢO