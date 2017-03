Tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM: Công khai, minh bạch và không phải chen lấn!

Tại hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp năm 2014-2015 do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chiều 14-4, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Sở đã yêu cầu tất cả quận, huyện, trường học phải thực hiện tuyển sinh công khai, minh bạch, đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ đang sinh sống trên địa bàn tại TP. Đối với tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, chính xác, đánh giá đúng năng lực của từng học sinh (HS), không chạy theo thành tích.

Hàng loạt cái “không” để ngăn chặn tiêu cực

Đối với mầm non, huy động 100% trẻ năm tuổi (sinh năm 2009) ra lớp nhưng vẫn phải đảm bảo cho trẻ tuổi mẫu giáo, nhà trẻ được đi học. Tất cả trẻ sinh năm 2008 đều phải được vào lớp 1. Thời gian tuyển sinh phải đúng quy định, bắt đầu từ ngày 1-7 và công bố đồng loạt vào 31-7. Không được tuyển sinh trước thời gian quy định, không nhận trẻ trước tuổi, không gây khó khăn cho phụ huynh khi làm hồ sơ cho con.

Về vấn đề này, ông Phú Bạc lưu ý thời gian qua đã có một số thông tin râm ran về việc có trường tự ý bán hồ sơ đăng ký nhập học cho phụ huynh gây nghi ngại, bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và ngành giáo dục. “Sở sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường nào để xảy ra tình trạng trên. Các trường phải tuyệt đối thực hiện đúng quy trình, khách quan, không gây hoang mang cho phụ huynh” - ông Bạc nói.





Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bàu Sen,quận 5 trong ngày khai giảng. Ảnh: HTD

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học thuộc Sở GD&ĐT TP, lưu ý các trường mầm non và tiểu học cần kết hợp tổ chức các hoạt động làm quen, tham quan trường tiểu học cho HS lớp lá chuẩn bị vào lớp 1. Phấn đấu đạt sĩ số 35 HS/lớp theo đúng điều lệ ngành giáo dục nhưng không để xảy ra tình trạng trẻ thiếu chỗ học vì bất kỳ lý do gì. “Vấn đề nhận HS sớm tuổi so quy định năm nào cũng nhắc nhưng vẫn còn xảy ra, nhất là trường hợp chuyển trường lớp từ nơi khác đến. Điều này sẽ gây khó khăn cho HS ở các cấp học sau. Các trường cũng không được yêu cầu hồ sơ HS phải có giấy chứng nhận phổ cập năm tuổi, gây khó khăn cho phụ huynh. Khâu tiếp đón phụ huynh, giao tiếp phải văn minh, lịch sự. Không gây căng thẳng hoặc phiền nhiễu cho phụ huynh trong mùa tuyển sinh” - ông Vinh lưu ý.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cũng nhắc nhở các trường thực hiện tuyển sinh đầu cấp công khai, minh bạch, có lợi cho người học, phục vụ nhu cầu toàn dân. Không được kết hợp tuyển sinh với bất kỳ kêu gọi, vận động đóng góp gì từ phụ huynh, đặc biệt trong thời gian tuyển sinh.

“Không để nhân viên bảo vệ tham gia vào quy trình tuyển sinh như nhận hồ sơ, tư vấn cho phụ huynh... vì sẽ dễ dẫn đến nhũng nhiễu, sai sót, “cò” làm hồ sơ. Đối với các trường điểm, số hồ sơ nhận vào sẽ rất nhiều, lên đến hàng ngàn. Các trường cần cân đối thời gian nhận hồ sơ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, phụ huynh xếp hàng từ đêm khuya làm mất lòng dân, gây bức xúc dư luận” - ông Đạt yêu cầu.

Lớp 10 công lập sẽ nhận 80% số học sinh

Đối với lớp 10, ông Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh TP.HCM đảm bảo đủ chỗ học cho HS sau THCS. 80% HS sẽ vào trường công lập, còn lại là TCCN, GDTX và ngoài công lập.

Ông Đạt lưu ý tất cả trường ngoài công lập không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ xét tuyển và ưu tiên HS tốt nghiệp THCS trên địa bàn TP. Đối với hệ công lập, từ năm 2014-2015, 24/24 quận, huyện tổ chức thi tuyển cho HS vào lớp 10, cả khối chuyên và không chuyên đồng loạt thi vào ngày 21, 22 và 23/6 (môn chuyên). Tất cả HS tốt nghiệp THCS trên địa bàn TP đều được đăng ký dự thi, kể cả HS có hay không có hộ khẩu tại TP. Riêng đối với HS có hộ khẩu ở TP nhưng tốt nghiệp THCS ở các tỉnh vẫn được vào học THPT tại TP với điều kiện các em vẫn đăng ký xét tuyển hoặc thi tuyển vào lớp 10 tại các tỉnh, thành, nếu trúng tuyển sẽ được làm hồ sơ chuyển trường theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, các trường THCS phải chú trọng đến công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, tạo điều kiện để HS, phụ huynh đến tham quan, tìm hiểu trước khi đăng ký dự thi.

