Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Đề thi hay, vừa sức

Tiếp tục mắc lỗi lãng xẹt Tại ĐH Sư phạm Hà Nội, trong môn thi văn, giám thị phát hiện, đình chỉ hai TS sử dụng điện thoại và mang tài liệu vào phòng thi. Về trường hợp TS mang điện thoại, lực lượng công an kiểm tra điện thoại đang ở chế độ mở, có tin nhắn đến. Nhưng nội dung tin nhắn chỉ là… bạn bè gửi đến để động viên! Hội đồng thi ĐH Ngoại thương cũng phát hiện một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Mặc dù máy để ở chế độ tắt nhưng hội đồng vẫn đình chỉ thi theo đúng quy định. Tại Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM, một TS bị cảnh cáo vì… xem giấy nháp của bạn để lại trên bàn. B.PHƯỢNG - P.HẬU - N.HUÊ - Q.VIỆT Dùng điện thoại chuyển đề thi ra ngoài TS Đào Thị Phượng (thi khối D vào ngành Tài chính Ngân hàng, Viện ĐH Mở, tại phòng thi 675, điểm thi THPT Ngô Thì Nhậm) đã bị phát hiện nhắn tin truyền đề thi văn ra ngoài. Theo ông Lê Văn Thanh, Viện trưởng Viện ĐH Mở, sau một giờ làm bài, giám thị phát hiện TS này đang nhắn tin. Nhà trường đã giao TS cho công an xác minh sự việc. Theo lời khai của Phượng, trước khi vào phòng thi, Phượng đã vào nhà vệ sinh nhét điện thoại và tai nghe vào cạp quần, luồn dây loa điện thoại qua áo và lấy tóc phủ kín. Cơ quan Công an cho biết đề thi chưa bị phát tán ra ngoài. BẢO PHƯỢNG _____________________________________ 107 TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật (khiển trách 15; cảnh cáo hai; đình chỉ 90, trong đó có 41 thí sinh bị đình chỉ do mang ĐTDĐ. Một cán bộ coi thi bị cảnh cáo do đi trễ giờ (Hội đồng thi ĐH KHXH&NV TP.HCM). Tại Hội đồng thi Trung Đô, cụm thi Vinh (Nghệ An), một cán bộ y tế đã bị đình chỉ vì sử dụng ĐTDĐ trong giờ thi. Một TS thi vào ĐH Luật TP.HCM làm bài hết mực giữa chừng mà không có viết cùng màu mực. Hội đồng tuyển sinh lập biên bản và cho TS này làm bài tiếp (bài hai màu mực) và sẽ được chấm hội đồng. Một TS ở ĐH Nông Lâm TP.HCM báo mất giấy báo thi và đề nghị cấp lại phiếu báo thi. Phòng đào tạo trường này kiểm tra phát hiện phiếu số 2 bị làm giả. TS này bỏ đi mất. Một TS thi vào ĐH Y Dược bị đau tim, ngất xỉu. Nhờ thi ngay điểm thi ĐH Y Dược nên em được bác sĩ cấp cứu kịp thời. Theo BS, nếu TS thi tại hội đồng khác sẽ không đủ thời gian cấp cứu và có thể tử vong. BP - QV - ĐL