Xét tuyển bổ sung, các trường vét thí sinh

Trường đầu tiên phía Bắc tuyển đủ chỉ tiêu Ngày 25-8, PGS-TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), cho biết hiện tại nhà trường đã đủ số thí sinh đăng ký nhập học, trường tuyên bố không tuyển thêm. Theo ông Triệu, phương thức xét tuyển năm nay dẫn đến tình trạng thí sinh ảo, điều này đều được các trường biết trước. Phía Bộ GD&ĐT cũng khuyến cáo các trường nên tuyển sinh theo nhóm để giảm tỉ lệ thí sinh ảo. Chính vì thế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng đã tham gia vào nhóm tuyển sinh chung (nhóm GX) do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì, nhờ vậy số lượng thí sinh ảo giảm được một phần. “Nhờ phân tích sâu, đồng thời đánh giá xu hướng của mùa tuyển sinh năm nay nên trường đã lọc được một số lượng ảo khá chính xác. Cũng có thể là do may mắn nên trường đã tuyển đủ chỉ tiêu và quyết định không tuyển bổ sung thêm” - ông Triệu thông tin. Được biết chỉ tiêu của Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội năm nay là 4.800. ______________________________________ Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh có điểm trên điểm sàn năm nay là 404.000 em, năm nay cũng được đánh giá là năm có tỉ lệ thí sinh trên mức điểm sàn nộp đăng ký xét tuyển cao nhất so với mọi năm. Trong khi đó chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 là 317.000. Bộ khẳng định số lượng thí sinh đăng ký vượt chỉ tiêu của các trường, nguồn tuyển dư dôi gần 30%, các trường không lo thiếu thí sinh. Tuy nhiên, tới thời điểm này, các trường ở tốp trên vẫn thiếu chỉ tiêu và phải tuyển bổ sung.