Gương hai chiều đạt giải video truyền thông về LGBTIQ

Cộng đồng LGBTIQ Việt Nam là tên gọi tắt của cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và đa dạng giới và tính dục.

Đến với sự kiện, ngoài sự có mặt của các thành viên LGBTIQ, còn có NSƯT Hữu Châu, diễn viên Huỳnh Lập, diễn viên Kim Khánh, người đẹp Trương Thị May, diễn viên BB Trần, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam – ngài Ted Osius và bạn đời là ông Clayton Bond, ông Rad Kivitte – Giám đốc của Quỹ Vinacapital, các hoa khôi, á khôi của cộng đồng, các phụ huynh và bạn bè của những thành viên LGBTIQ.



Người đẹp Trương Thị May trao giải thưởng cho cá nhân tại ngày hội.

Với chủ đề “Cùng nhau tạo nên điều rực rỡ”, ngày hội Tôn vinh sự đa dạng 2018 điểm lại một năm những hoạt động cộng đồng với sự chung tay của hầu hết mọi tầng lớp xã hội.

Tại đây, giải thưởng LGBTIQ Việt Nam Tôn Vinh - một giải thưởng thường niên do trung tâm ICS tổ chức đã được trao tặng. Ông Huỳnh Minh Thảo – Giám đốc truyền thông và vận động xã hội của Trung tâm ICS, cho biết giải thưởng này nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể, sản phẩm truyền thông và nghệ thuật đã góp phần thúc đẩy phong trào quyền của cộng đồng LGBTIQ Việt Nam trong năm.

Trong phần trao giải thưởng Người đồng hành của năm, cựu đại sứ Mỹ Ted Osius và bạn đời, ông Clayton Bond đã trao tặng cho cô Cao Kim Châu - một phụ huynh có con trai là người đồng tính nam.



Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam – ngài Ted Osius và bạn đời là ông Clayton Bond tại ngày hội.



Giải thưởng “Người truyền cảm hứng của năm” được trao cho cô Nguyễn Lang Mộng - phụ huynh có con trai là người đồng tính nam.

Chương trình Gương hai chiều về chủ đề LGBTIQ được trao giải video truyền thông của năm. Cô Nguyễn Lang Mộng - phụ huynh có con trai là người đồng tính nam cũng là người đã chia sẻ về con mình trong chương trình này.

Ở hạng mục Ngôi sao của năm, diễn viên Huỳnh Lập xuất sắc khi nhận được giải thưởng lần thứ 2, do chính người hâm mộ của anh bình chọn thông qua các vai diễn, nhân vật mà Huỳnh Lập hóa thân.



Diễn viên Huỳnh Lập nhận giải thưởng Ngôi sao của năm lần thứ 2.



Phim điện ảnh đình đám Lô Tô cũng chính thức vượt qua 5 đề cử khác như: Tao không xa mày, Xóm trọ 3D, Mẹ chồng chàng dâu, Vỡ và Hồn Bướm để chính thức trở thành phim được cộng đồng yêu thích nhất.



Những giải thưởng trên đều do chính cộng đồng LGBTIQ đưa ra danh sách đề cử và bình chọn kết quả cuối cùng.

Giải Trường học cầu vồng trao cho Trường PTTH Gang Thép; Giải Cá nhân có nhiều đóng góp cho giáo dục bình đẳng thuộc về anh Đỗ Văn Tuấn; Giải Bài viết truyền thông xuất sắc nhất gọi tên Article Of The Year; Giải Doanh nghiệp xuất sắc nhất được trao cho Uber Vietnam; Giải Hội nhóm xuất sắc nhất thuộc về Nhóm FPM Vietnam; Giải Sáng kiến xuất sắc nhất vinh danh Dự án Be loved – be yourself.