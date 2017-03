Hai can phạm chết do bệnh lý

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 17.1 cho biết các cơ quan chức năng đã xác định hai can phạm chết trong trại tạm giam công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) đều do bệnh lý.