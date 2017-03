Hai đối tượng giả chủ tịch huyện lừa đảo nhà chùa

Ngày 13-9, tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan này vừa tạm giữ 2 nghi can gồm: Dương Văn Son (SN 1967, ngụ xã Long Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Võ Công Diệp (SN 1970, ngụ P. Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đào chiếm đoạt tài sản”.

Hai nghi can nói trên bị cáo buộc đã xưng danh Chủ tịch huyện Cao Lãnh để “vòi” tiền một ngôi chùa tại địa phương.

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, Son và Diệp đã gọi điện thoại đến gặp trụ trì chùa Bửu Lâm. Hainghi can này tự xưng tên là Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, rồi đề nghị chùa quyên góp tiền bạc hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi của tỉnh Vĩnh Long.

Tiếp theo đó, hai nghi can nói trên đi đến ngôi chùa Bửu Lâm, tự xưng là người do ông Hùng cử đến để lấy tiền. Khi hai đối tượng vừa nhận hai triệu đồng từ tay của một thầy của chùa Bửu Lâm thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an huyện Cao Lãnh làm rõ.