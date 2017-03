Hải Phòng: Người dân quá khích, "giam lỏng" Trưởng công an phường nhiều giờ

Chỉ đỡ người bị nạn?

Theo Công an quận Kiến An, khi Thượng sĩ Hoàng và Hạ sĩ Vũ tuần tra thì anh Hoàng chở vợ vượt lên chửi công an rồi bỏ chạy. Hai công an rẽ vào khu Đẩu Sơn gặp anh Hoàng chạy xe tới nên ra tín hiệu dừng xe nhưng anh Hoàng bỏ chạy vào đường hẹp, va vào tường, tự ngã. Hai công an đến đỡ thì anh Hoàng lăn ra đường, hô công an đánh dân.

Công an quận Kiến An cho rằng một số đối tượng quá khích đã kích động quần chúng, hô công an đánh dân… Dù đã được vận động thuyết phục nhưng người dân vẫn hò hét, chửi bới. Công an quận Kiến An đang điều tra làm rõ những người dân quá khích, kích động, chửi bới công an để xử lý.