Hải Phòng: “Xổng đà” ba tàu biển đâm hỏng cầu Bính

Hậu quả làm cho cầu Bính (công trình trọng điểm quốc gia, bắc qua sông Cấm) bị hư hỏng nặng.

Ba chiếc tàu “xổng đà” gồm: một tàu đóng mới mang tên Shinsung Accord (Hàn Quốc) trọng tải 17.500 tấn vừa được hạ thuỷ hồi giữa tháng 6 vừa qua; hai tàu đang sửa chữa là tàu container 1.700 TEU Vinashin Express 01 của Công ty Vận tải Biển Đông và tàu Vinashin Orient của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hải Dương.

Đuôi tàu Vinashin Express 01 va đập mạnh vào cầu Bính là vỡ một mảng bê tông cầu và làm cong, gẫy một số đoạn thép lan can cầu Bính. Hai tàu còn lại nằm sâu trong gầm tàu, các cột sắt của tàu và cần cẩu tàu bị gẫy do va đập với cầu Bính.

Sự việc trên xảy ra được một số người dân phát hiện và báo cho cơ quan công an thành phố đến khắc phục sự cố. Các ngành chức năng đã bố trí khoảng 6 tàu lai dắt, tàu kéo để đưa các tàu trên trở về đà.

Tuy nhiên, do bão số 1 có sóng to, gió lớn, công việc tách các tàu trên khỏi cầu Bính gặp nhiều khó khăn. Đến 0 giờ 30 phút ngày 18/7, các lực lượng cứu hộ mới kéo được tàu Vinashin Express 01 trở về đà và neo buộc an toàn. Cho đến 4 giờ, hai chiếc tàu còn lại vẫn bị kẹt trong gầm cầu Bính, các lực lượng cứu hộ chưa thể tách các tàu rời khỏi gầm cầu Bính vì mực nước sông Cấm dâng cao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi hoạt động giao thông qua lại giữa các quận nội thành với huyện Thuỷ Nguyên đều phải tạm dừng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Cầu Bính được khánh thành và đưa vào sử dụng hồi tháng 5/2005. Cầu được xây dựng từ nguồn vốn vay ODA của JBIC (Nhật Bản), có giá trị xây dựng hơn 7.400 triệu Yên Nhật. Cầu có kiến trúc kiểu cầu dây văng cáp xiên đối xứng dài 1.280m, rộng 22.5m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Dự án xây dựng cầu Bính do liên doanh nhà thầu Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., Ltd, Công ty Shimizu và Sumitomo-Mitsui thực hiện trong vòng 32 tháng dưới sự giám sát của hai công ty tư vấn Chodai và Japan Overseas Consultants.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm để “xổng đà” 3 tàu biển gây nguy hại cho công trình trọng điểm quốc gia.

Theo TTXVN