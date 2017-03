Hai trẻ chết đuối trong hố công trình cầu Nhật Tân

Trẻ mầm non chết trong hố ga của trường Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 3-9, em Nguyễn Doãn Nhân (26 tháng tuổi, học lớp mẫu giáo bé) chết dưới hố ga công trình Trường Mầm non xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Sáng 3-9, chị Võ Thị Hường (Nghi Lộc, Nghệ An) đưa hai con sinh đôi Nguyễn Doãn Nhân và Nguyễn Doãn Tài đến lớp mẫu giáo, Trường Mầm non xã Nghi Trường. Khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, không thấy Nhân và Tài trong lớp, hai cô giáo phụ trách lớp đã cùng các giáo viên khác đi tìm hai em khắp ngả. Sau đó chị Hường - mẹ của hai em chạy vào trường, đi ra phía sau thì phát hiện em Nhân rơi xuống công trình hố ga nước thải của trường (xây dựng dở dang, không có nắp hố ga), còn em Tài đang đứng chênh vênh trên miệng hố ga. Hố ga rộng khoảng 1 m2, sâu gần 1 m chứa gần đầy nước. Chị Hường lao xuống hố ga vớt em Nhân lên đưa đến BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu nhưng em Nhân đã tử vong trước đó. Chiều 3-9, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình cháu Nhân. Cơ quan công an huyện Nghi Lộc cũng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đ.LAM