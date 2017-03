“Hiệp sĩ” bắt hai bảo vệ trộm tài sản

Người ngồi sau ôm hai chiếc tivi LCD loại 42 và 50 inch. Thấy có người đeo bám, cả hai đã tăng tốc bỏ chạy nhưng đã bị các “hiệp sĩ” khống chế bắt giữ.

Tại Công an huyện Bến Cát, hai đối tượng khai tên là Hà Thanh Tú và Hà Ngọc Lượng (ngụ Phú Thọ, đều là nhân viên bảo vệ khu biệt thự Setia Becamex, huyện Bến Cát). Cả hai đã câu kết với những người bên ngoài đột nhập vào nhà ông Trương Đình Thạch trong khu biệt thự để trộm tài sản. Trước đó, rạng sáng 19-8, Công an phường Hiệp An và CLB Phòng, chống tội phạm phường Hiệp An (thị xã Thủ Dầu Một) đã phối hợp bắt quả tang hai người cắt trộm dây cáp điện của Đài Truyền thanh phường Hiệp An.

KT