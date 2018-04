Khắp nơi xáo trộn vì Hội thánh Đức Chúa Trời

Tránh đánh đồng với các tổ chức Tin Lành nói chung Hiện nay có một số nhóm mang tên Hội thánh Đức Chúa Trời, bao gồm cả các nhóm Tin Lành đã được chính quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người nhưng cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Do đó, các biểu hiện cực đoan của tổ chức mang tên Hội thánh Đức Chúa Trời mà báo chí phản ánh cần được kiểm chứng và phân biệt với các nhóm Tin Lành khác có tên gọi tương tự, tránh đánh đồng với các tổ chức Tin Lành nói chung. Tôi hoan nghênh tinh thần nhập cuộc, phản ánh kịp thời của báo chí, đã giúp đưa thông tin liên tục trong thời gian gần đây. Việc làm này đã giúp đưa tin tới rộng rãi quần chúng nhân dân để chủ động cảnh giác, phòng ngừa, song tôi cũng lưu ý việc đưa tin cần chính xác, tránh gây hiểu nhầm về sự tiêu cực của một tôn giáo cụ thể nào đó. Ông VŨ CHIẾN THẮNG, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ