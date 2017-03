Khen thưởng vụ phát hiện cơ sở chế biến nội tạng tẩm hóa chất Trung Quốc

Ngày 17-5, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã đến khen thưởng lực lượng Cảnh sát môi trường - PC49 (Công an Đà Nẵng) vì thành tích phát hiện, xử lý cơ sở chế biến nội tạng ngâm tẩm hóa chất Trung Quốc trên địa bàn.



Khen thưởng lực lượng phá cơ sở chế biến nội tạng tẩm hóa chất

Trước đó, ngày 13-5, PC49 đã bắt quả tang cơ sở của ông Nguyễn Quế Huy (tại tổ 1, thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang chế biến hàng ngàn ký nội tạng không rõ nguồn gốc, được ngâm tẩm bằng hóa chất. Tại hiện trường thu giữ 350 kg nội tạng, 5.600 kg nội tạng đã qua chế biến đang cất giữ tại kho lạnh.

Chủ cơ sở khai nhận chế biến để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Ngoài ra, còn phát hiện một bao bột màu trắng có ghi chữ Trung Quốc, trọng lượng 40 kg. Gói bột này đã sử dụng gần hết. Ông Huy thừa nhận số bột trắng nói trên là chất dùng để tặng trọng lượng nội tạng nhằm kiếm lời. Khi chế biến, cơ sở này sẽ bỏ thêm chất bột trắng vào. Chế biến xong, khi vớt ra và ngâm nước thì nội tạng sẽ tăng thêm trọng lượng.

Hiện PC49 đã gửi mẫu xét nghiệm để làm rõ xem hóa chất đó là gì? có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người dùng.



Bao bì chứa hóa chất ghi chữ Trung Quốc. Ảnh: TT

Tại buổi khen thường, ông Dũng cho biết TP đang tập trung chống thực phẩm bẩn. Công an phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để trinh sát, truy tìm các trường hợp sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm. Nếu phát hiện vi phạm thì phải xử lý nghiêm. “Thời gian tới, lực lượng cảnh sát môi trường phải làm sao để môi trường trong sạch, đảm bảo thực phẩm đưa lên bàn ăn của người dân phải sạch, an toàn để người tiêu dùng có thể an tâm. Hành vi của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi gây khó khăn cho điều tra, khám phá. Cảnh sát môi trường phải nỗ lực hơn nữa, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng cố tình đưa thực phẩm bẩn ra thị trường tiêu thụ” ông Dũng nói. Ông Dũng cũng khẳng định, TP sẽ hỗ trợ tối đa cho lực lượng công an trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn.