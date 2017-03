8 nguyên tắc vàng phòng bệnh thận

Khoảng 5 triệu người Việt bị suy thận, hàng năm chừng 8.000 ca bệnh mới, đặc biệt do biến chứng của đái tháo đường. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa thận, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số người mắc phải căn bệnh này có xu hướng tăng lên. Có nhiều nguyên nhân gây suy thận, ở nước các nước đang phát triển như nước ta trước đây chủ yếu là do viêm cầu thận nhưng nay lại do các bệnh chuyển hóa. Trước đây chỉ có khoảng 4-6% suy thận do đái tháo đường thì nay lên đến 20%.