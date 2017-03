Kỳ diệu vợ mang thai từ người chồng không có tinh trùng

Bác sỹ Tạ Việt Cường là người trực tiếp phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh và phẫu thuật tìm tinh trùng trong tinh hoàn cho vợ chồng anh Dũng để làm thụ tinh ống nghiệm. Bác sĩ cho biết, nam giới khi không có tinh trùng có thể phân làm 2 dạng, một dạng là không có tinh trùng do tắc nghẽn đường dẫn tinh và một dạng là không có tinh trùng do suy tinh hoàn do các nguyên nhân như thuốc, hoá chất, tia xạ, hay do giãn tĩnh mạch tinh làm cho tinh hoàn không sản sinh ra tinh trùng. Trường hợp anh Dũng rơi vào dạng thứ hai và tỉ lệ thành công của thụ tinh ống nghiệm cũng rất thấp chỉ khoảng 10%.