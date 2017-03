Lần đầu tiên mổ khối u não hoại tử cho trẻ 20 ngày tuổi

Sáng 12-6, TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết BV vừa thực hiện mổ lấy khối u não 6 x 8 cm cho nam bệnh nhi sơ sinh 20 ngày tuổi, con của chị Nguyễn Thị Kim T (quận 6, TP.HCM).



Bệnh nhi 20 ngày tuổi đã được cai máy thở. BS Đặng Đỗ Thanh Cần đang thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Duy Tính

Hiện bệnh nhi đã ngưng thở máy, sức khỏe tiến triển tốt và tiếp tục được hồi sức tích cực. Đây là lần đầu tiên BV Nhi đồng 2 thực hiện mổ u não trên trẻ sơ sinh.

Chị T mang thai lần thứ hai, đứa con đầu phát triển bình thường. Lần thứ hai này chị theo dõi thai ở một phòng khám tư nhân. Khi siêu âm thai từ tuần 26-38 vẫn không phát hiện dấu hiệu bất thường. Chị T vào BV Hùng Vương kiểm tra cũng ở tuần 38 để chuẩn bị sinh nở tại đây. Kết quả siêu âm tại BV Hùng Vương phát hiện thai nhi mang khối u não rất lớn. Chị T được giới thiệu qua BV Nhi đồng 2 tư vấn tiền sản. “Lúc này thai đã đến cuối tuần thứ 38, thai đã trưởng thành, chúng tôi đã đề nghị mổ lấy đứa bé ra ngoài”, Thạc sĩ, BS Đặng Đỗ Thanh Cần, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, BV Nhi đồng 2 cho biết thêm.

Ngày 20-5, chị T được mổ bắt con tại BV Hùng Vương, đó là một bé trai nặng 3,6 kg. Ngay sau đó em bé được chuyển qua BV Nhi đồng 2 trong tình trạng tỉnh táo, thóp trước phồng, một nửa đầu bên phải to hơn bên trái. Tay chân bé vẫn cử động bình thường, phản xạ bình thường. Tuy nhiên đường khớp sọ và thóp giãn rộng.





Hình chụp trước mổ thấy khối u não (màu trắng) trong não bệnh nhi.

Kết quả chụp CT não bệnh nhi thấy có một khối u não lớn bên phải có biểu hiện chảy máu trong khối u. Một tuần sau bệnh nhi tiếp tục được chụp MRI, các BS nghi ngờ u quái khổng lồ với kích thước 6 x 8 cm, tính luôn phần máu tụ do u não vỡ chảy ra là 10x15 cm.

Kết quả hội chẩn, ca mổ lấy khối u sẽ rất khó khăn do bệnh nhi quá nhỏ, máu trong người ít, khối u to, nguy cơ tử vong do mất máu cấp khi mổ rất cao. Những điều này BS cũng đã tư vấn cho gia đình bệnh nhi biết và đồng tình.

Ngày 10-6, sau bốn giờ bóc tách, bệnh nhi được mổ lấy khối u và hút máu tụ ra ngoài. “Khối u hoại tử, xuất huyết và tăng sinh mạch máu rất nhiều trong lòng. Bên cạnh đó, khối u đã gây chèn ép não bên phải, đẩy lệch toàn bộ não thất sang trái. Nếu bệnh nhi không được phát hiện bất thường trước khi sinh, có thể sản phụ sẽ sinh thường. Khi đó bệnh nhi sẽ đi qua ngã âm đạo và gây ra nguy cơ vỡ khối u và tử vong ngay”, BS Cần nói.

Cũng theo BS Cần, mặc dù bị u quái chèn áp nặng nhưng sau mổ, bệnh nhi không bị yếu liệt, không khiếm khuyết thần kinh.

“Đây là loại u bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Tỷ lệ phát hiện trong bào thai và ngay khi vừa sinh ra là 5%. Tỷ lệ phát hiện trong hai năm đầu sau sinh là 12-18%. Tại Mỹ, tỷ lệ trẻ sinh ra mắc bệnh này là 1,1/100 ngàn trẻ. Trong các loại u bẩm sinh thì u quái chiếm tỷ lệ cao nhất - 30%”, BS Cần cho biết thêm.