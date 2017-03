Sống với nguồn nước ô nhiễm, độc hại

Gần 96% mẫu nước không đạt chỉ tiêu lý hóa Cuối tháng 12-2014, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã lấy 1.400 mẫu nước giếng khoan tại bảy quận, huyện (12, Bình Tân, Thủ Đức, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi) để xét nghiệm. Trong đó có 1.125 mẫu lấy tại các khu phố chưa phủ mạng lưới cấp nước sạch và 275 mẫu tại các điểm có nguy cơ ô nhiễm (gần khu chăn nuôi, nghĩa địa, bãi rác, cầu tõm…). “Kết quả khiến mọi người giật mình vì có hơn 1.360 mẫu (gần 96%) không đạt chỉ tiêu lý hóa. Riêng chỉ tiêu vi sinh có hơn 100 mẫu (trên 7%) không đạt” - BS Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết. 37 phường, xã qua khảo sát có nước giếng nhiễm amoni. Cụ thể: - Thới An, Thạnh Lộc, Tân Thới Nhất, Tân Thới Hiệp, Tân Hưng Thuận, Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Thạnh Xuân (quận 12) - An Nhơn Tây, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Thạnh Đông, Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) - Huyện Hóc Môn có tám xã: Bà Điểm, Đông Thạnh, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Trung Chánh, Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) - Bình Chiểu, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Đông, Linh Trung, Linh Xuân (quận Thủ Đức)