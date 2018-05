Khởi tố bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng

Chiều 28-5, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ nhà trẻ Mẹ Mười). Bà Hồng là người có hành vi hành hạ trẻ trong clip được tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận thời gian qua.



Hình ảnh bà Hồng bạo hành một trẻ nhỏ. Ảnh: cắt từ CLIP.

Đồng thời, công an cũng ra văn bản cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hồng để tiếp tục làm rõ hành vi Hành hạ người khác. Trước đó, ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, củng cố thêm hồ sơ, đến nay thì ra quyết định khởi tố bị can.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 21-5, hai đoạn clip cùng nhiều hình ảnh bạo hành được tung lên mạng ghi rõ địa chỉ của cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười ở 251/32 Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ngay sau khi được đăng tải, clip được nhiều người chia sẻ, hàng loạt bình luận bức xúc.

Trong đó, có clip thể hiện rõ hình ảnh, bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ cơ sở) đút cháo liên tục cho bé trai 28 tháng tuổi, khi bé này khóc, bà Hồng tát nhiều phát vào mặt. Bé trai khóc thét lên thì bà Hồng lấy khăn che miệng lại. Một đoạn clip khác thể hiện bà Hồng đút cháo cho một bé trai 5 tuổi, mặc dù bé cứ trào ra và khóc nhưng bảo mẫu này vẫn liên tục đổ cháo vào miệng. Một hình chụp của bé trai 12 tháng tuổi, bị bà Hồng cầm vào cổ nhấc bổng lên. Hình ảnh này cũng thể hiện, bé trai này cố gắng cầm hai tay bà Hồng để dể thở.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã đến cơ sở này kiểm tra. Trong chiều cùng ngày, cơ sở Mẹ Mười đã bị UBND phường Chính Gián rút giấy phép hoạt động. Hiện tại, cơ sở này đã tháo biển hiệu.

Bà Hồng chủ cơ sở là người có bằng cao đẳng sư phạm mầm non cũng bị công an mời lên lấy lời khai.

Trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 25-5, ông Nguyễn Thanh Xuân đã nói sẽ xử lý người quay clip bạo hành khiến dư luận hiểu lầm. Phát biểu này cũng gây dư luận trái chiều.

Sau đó, UBND quận Thanh Khê đã ra văn bản giải thích về phát biểu này của Phó chủ tịch quận. Theo văn bản này thì việc phát biểu trao đổi của ông Xuân về việc xử lý người cung cấp thông tin là chưa phù hợp, gây hiểu lầm, dễ dẫn đến suy diễn, hạn chế về quyền thông tin.