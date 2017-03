Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty Phú An Sinh

Ngày 18-7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam ông Phạm Văn Minh (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Chế biến Thực phẩm Phú An Sinh (trụ sở tại đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM), để điều tra về tội sử dụng trái phép tài sản. Việc khởi tố, bắt tạm giam này đã được VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê chuẩn.

Công an đã kê biên chi nhánh văn phòng và nhà máy dây chuyền giết mổ cùng toàn bộ diện tích đất của Công ty Phú An Sinh tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau khi đọc lệnh, khám xét, thu giữ tài liệu tại nơi cư trú của ông Minh (cũng là trụ sở của Công ty Phú An Sinh), cuối giờ chiều cùng ngày, công an đưa ông Minh vào trại tạm giam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty Phú An Sinh, tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TK

Theo điều tra ban đầu, trong dịp tết năm 2011, để đảm bảo bình ổn giá những mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (ủy quyền cho Sở Công Thương) tạm ứng ngân sách 16,5 tỉ đồng (lãi suất bằng 0%) giao cho Công ty Phú An Sinh. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, Phú An Sinh sử dụng không đúng mục đích, trái quy định chỉ dùng một phần tiền mua hàng bán bình ổn ở Bà Rịa-Vũng Tàu, phần còn lại mua hàng đưa đi bán ở một số tỉnh, thành khác thu về lợi nhuận cao, đồng thời sử dụng tiền của quỹ bình ổn vào mục đích khác. Tới nay, công ty này mới chỉ trả được 4 tỉ đồng tạm ứng.

Ngoài số tiền trên, cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc trích tiền ngân sách cho Phú An Sinh ứng để mua heo hồi tháng 8-2010.

Tại thời điểm trên, dịch heo tai xanh bùng phát ở nhiều tỉnh, thành trong đó có Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhằm giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi, ổn định giá thịt heo sau dịch, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ủy quyền cho Sở NN&PTNT ký hợp đồng, tạm ứng ngân sách 35 tỉ đồng ( lãi suất 0%) cho Công ty Phú An Sinh thu mua heo mạnh khỏe của người dân trong tỉnh để giết mổ dự trữ. Thời hạn hoàn trả vốn là cuối tháng 4-2011. Tuy nhiên, sau đó công ty chỉ trả được 1,5 tỉ đồng nên Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiện ra TAND huyện Tân Thành đòi nợ. Tại tòa, Phú An Sinh cam kết trả nợ sau 10 ngày, chấp nhận cho kê biên tài sản của công ty, chịu lãi suất cho thời gian trả chậm… và TAND huyện Tân Thành đã ra quyết định hòa giải thành.

Về vụ này, ông Vũ Xuân Rồng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: Viện đang chuẩn bị ra kháng nghị, đề nghị Ủy ban Thẩm phán tỉnh hủy quyết định hòa giải thành vì vụ việc có dấu hiệu hình sự. Theo xác minh, Phú An sinh đã sử dụng sai mục đích số tiền trên. Cụ thể, Phú An Sinh chỉ sử dụng 21 tỉ đồng mua heo theo đúng cam kết, số còn lại sử dụng vào mục đích khác.

TRÙNG KHÁNH