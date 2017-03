Khởi tố bốn người chống người thi hành công vụ

Ngày 11-6, ông Dương Minh Tây - chủ một doanh nghiệp tại khu phố Rọc Chanh làm tiệc cho công nhân. Do có ân oán nên ba anh em nhà ở gần đó gồm Châu Thanh Hải (39 tuổi), Châu Thanh Hòa (38 tuổi) và Châu Thanh Tân (35 tuổi) chửi bới, dùng vòi nước xịt vào nhóm công nhân đang dự tiệc. Đến 18 giờ cùng ngày, ba người này cùng em rể của Hải tên Hoàng đến trước cửa nhà ông Tây chửi mắng, đe dọa. Sợ xảy ra xô xát, ông Tây đã gọi cho công an thị trấn đến giải quyết. Lúc công an đến mời anh em Hải về trụ sở làm việc thì bị anh em Hải tấn công bằng nón bảo hiểm, gạch đá làm năm công an bị thương, trong đó có một công an viên bị cắn đứt vành tai.

Hiện người tên Hoàng đã bỏ trốn.

TẤN QUỐC