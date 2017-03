Khởi tố một công an nhận hối lộ

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 8-3, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Trung và Kim Hoàng Nam cùng năm người khác đang vận chuyển lên ô tô khoảng một tấn dây cáp đồng (trị giá hơn 100 triệu đồng) lấy trộm từ Công ty Cổ phần Thép China Steel Sumikin Việt Nam. Khi công an điều tra vụ án, Nam khai nhận trước đó từng đưa hối lộ 10 triệu đồng cho Nhân để lấy xe trong một vụ trộm cắp. Trước đó, trong lúc đang định thực hiện một vụ trộm cắp, nhóm của Nam bị Công an xã Mỹ Xuân phát hiện nên bỏ chạy, bỏ lại ba chiếc xe máy. Khi Nam lên trụ sở Công an xã Mỹ Xuân làm việc về ba chiếc xe, Nhân đã gợi ý đưa 10 triệu đồng sẽ trả xe, bỏ qua vụ việc. Nam đã đưa 10 triệu đồng cho Nhân...

Ngoài tội trộm cắp, Nam cũng bị khởi tố bổ sung tội đưa hối lộ.

LINH TUYỀN