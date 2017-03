Khởi tố vụ án cháy TTTM Hải Dương

Chiều 25-9, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 285 Bộ luật Hình sự) đối với vụ cháy xảy ra tại Trung tâm thương mại (TTTM) Hải Dương sáng 15-9. Quyết định khởi tố được ký ngày 20-9, hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến vụ cháy.

Theo một nguồn tin, Công an tỉnh Hải Dương đã làm việc với tổ bảo vệ (gồm sáu người trực đêm hôm xảy ra vụ cháy), tổ điện và Ban Quản lý TTTM Hải Dương để lấy lời khai. Trước đó, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cùng các cơ quan liên quan của Hải Dương đã khám nghiệm hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên đến ngày 19-9, công tác này phải tạm dừng do tòa nhà bị cháy có dấu hiệu nghiêng, nứt có thể sập. Việc khám nghiệm tiếp phải chờ kết quả giám định hiện trạng tòa nhà của Bộ Xây dựng. Dự kiến ngày 26-9, Bộ Xây dựng sẽ cùng với tỉnh, thành phố nghe báo cáo của kết quả thẩm định hiện trạng tòa nhà của đơn vị tư vấn. Sau đó, các cơ quan chức năng mới quyết định cho tháo dỡ tòa nhà hay giữ nguyên hiện trạng để phục vụ điều tra.

TTTM Hải Dương chỉ còn bộ khung sau vụ cháy rạng sáng 15-9. Ảnh: TP

Với thông tin công an khởi tố vụ án tại TTTM Hải Dương, luật sư Trịnh Thanh (Trưởng Văn phòng luật sư Người nghèo) nhận định: Việc công an khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra là phù hợp. Bởi lẽ sự cố cháy TTTM không phải là sự kiện bất khả kháng mà ở đây hoàn toàn do lỗi từ con người gây ra.

Luật sư Thanh phân tích: Theo thông tin từ báo chí, trước khi xảy ra hỏa hoạn, TTTM có mời các đơn vị bảo hiểm đến bán bảo hiểm cháy nổ nhưng các đơn vị này từ chối vì TTTM chưa đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Đây là cảnh báo mà lãnh đạo TTTM đã biết, dù lãnh đạo TTTM có đầu tư 20 vòi nước cứu hỏa và 38 bình bọt chữa cháy nhưng vụ cháy đã xảy ra. Kế đến, nếu TTTM có quy định ngắt điện sau 18 giờ và lúc này chỉ còn một hệ thống điện của bảo vệ thì tại sao lại có chuyện lửa phát ra từ một sạp không sử dụng hệ thống điện của bảo vệ? Chưa hết, lực lượng bảo vệ đêm đó ở đâu, làm gì mà sau khi người dân phát hiện đám cháy, 2 tiếng đồng hồ sau họ mới có mặt?

“Cách khác, trong vụ cháy có trách nhiệm của TTTM, của ban quản lý, của lực lượng bảo vệ nên công an khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm từng người, nhóm người là phù hợp. Chỉ sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra mới tiến hành các bước tiếp theo để làm rõ trách nhiệm pháp lý và xử lý theo quy định.

Sau khi xác định lỗi, trách nhiệm hình sự của từng người, lúc này cơ quan chức năng cũng xem xét luôn trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ vụ cháy cho bà con tiểu thương” - luật sư Thanh nói.

TTTM Hải Dương xây dựng xong vào năm 2001 với tổng diện tích hơn 12.000 m2. Trong quá trình khai thác, TTTM Hải Dương đã nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở vì không đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ như hệ thống bể chứa nước cứu hỏa bị hư hại, không có đường thoát nạn, hệ thống bơm nước bị hỏng, hệ thống báo cháy tê liệt. Các đơn vị bảo hiểm “chê” vì TTTM không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Rạng sáng 15-9, TTTM bị cháy, thiêu rụi tài sản khoảng 500 tỉ đồng của bà con tiểu thương tại đây.

TRỌNG PHÚ - VI TRẦN