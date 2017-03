Khởi tố vụ dân bắt công an, đốt xe cán bộ

Đồng thời, cơ quan Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật và gây rối nơi công cộng xảy ra tại xã Bắc Sơn. Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà đã huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại địa bàn xã Bắc Sơn để đề phòng người dân quá khích tiếp tục gây rối, đập phá nhà cán bộ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 10-4, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thạch Hà và Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhà bắt tạm giam Trương Văn Trường (trú xã Bắc Sơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trường chống đối và la hét kích động, cho rằng công an bắt người vô cớ và đánh dân. Nhiều hộ dân đến ngăn cản việc bắt anh Trường rồi bắt trói và đánh đập bốn chiến sĩ công an. Lực lượng công an đến giải cứu bốn chiến sĩ công an thì hàng trăm người dân kéo đến chống đối, dùng gậy đánh và gạch đá ném làm năm chiến sĩ khác bị thương.

Trước đó, nhiều người dân xã Bắc Sơn phản đối dự án Công viên Vĩnh Hằng (được thiết kế trên diện tích 38,68 ha, tổng mức đầu tư hơn 380 tỉ đồng).

ĐẮC LAM