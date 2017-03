Không thấy chất độc trong lựu đạn đồ chơi Trung Quốc

Theo kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự phía Nam, trong đồ chơi chứa hai thành phần chính là acid citric (C 6 H 8 O 7 ) và natri hidrocacbonat (NaHCO 3 ). Hai chất này không nằm trong danh mục chất độc cấm sử dụng; khi tác động với nhau thì xảy ra phản ứng, sinh ra khí CO 2 tạo nên áp lực của thành bịch gây nổ. Các chất này không là nguyên nhân gây các triệu chứng như tức ngực, khó thở, co cứng toàn thân, đại tiện ra máu... ở nhiều học sinh. Chiều cùng ngày, BS Lê Thị Chí, Trưởng khoa Nhi BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cho biết bệnh viện đã làm thủ tục xuất viện cho ba học sinh (trong số bảy học sinh nhập viện lại) vì các triệu chứng đã thuyên giảm.

Ngày 22-1, Trung tá Trần Khánh Dư, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông), cho biết qua kiểm tra, đội đã thu giữ 62 gói đồ chơi hình quả lựu đạn Trung Quốc tại cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Lũy (thôn 10, xã Nam Bình) và 27 gói tại cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 3, xã Nam Bình). Bà Lũy và bà Thanh đều khai nhận mua tại quán Hoa Mai, đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và chưa bán được gói nào.

THẠCH HÃN - HẢI NAM